MILAN FATTO A BRAND-ELLI - FIGURACCIA INTERNAZIONALE PER I ROSSONERI: IL MARCHIO NON PUÒ ESSERE REGISTRATO IN GERMANIA PERCHÉ LO USA GIÀ UN'AZIENDA DI CANCELLERIA, LA SCONOSCIUTA INTERES HANDELS-UND DIENSTLEISTUNGS GESELLSCHAFT MBH & CO KG - IL CLUB CONTINUA A FARE RICORSO, MA IL TRIBUNALE LO RESPINGE PUNTUALMENTE: IN REALTÀ A PARTE LA SCRITTA "MILAN" NON CI SONO SIMILITUDINI, COI TEDESCHI CHE HANNO COME SIMBOLO UNA STILIZZATA TESTA DI UCCELLO...