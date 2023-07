I BENETTON E FLORENTINO PEREZ SI SMEZZANO ABERTIS – NUOVO PATTO TRA I MAGLIARI VENETI E IL PATRON DEL REAL MADRID: SI SPARTIRANNO IN PERFETTA PARITÀ LE AZIONI DEL COLOSSO SPAGNOLO DELLE AUTOSTRADE (ATTUALMENTE, BENETTON HA IL 50% PIÙ UNO) – L’INTESA PREVEDE UNA NUOVA GOVERNANCE: I PARTNER POTRANNO NOMINARE LO STESSO NUMERO DI RAPPRESENTANTI NEL BOARD, MA SARÀ “MUNDYS” (EX ATLANTIA) A NOMINARE IL CEO…

Estratto dell’articolo di Teodoro Chiarelli per “la Stampa”

Nuovo accordo di collaborazione per Abertis e nuova governance, con i partner che avranno lo stesso numero di consiglieri. A monte, Mundys (famiglia Benetton) e Acs Group (Florentino Perez) annunciano una nuova alleanza strategica per la società spagnola delle autostrade, con l'obiettivo di rafforzare la leadership della compagnia nelle concessioni di infrastrutture di trasporto.

L'obiettivo? «Entrambe le società si impegnano - si legge in una nota - a sostenere un piano di investimenti per espandere il portafoglio di asset in gestione e supportare la crescita e la creazione di valore di Abertis».

Attualmente la società dei Benetton ha il 50% delle azioni più una di Abertis, quindi in lievissima maggioranza rispetto a Perez. Ora verrà stabilita la perfetta parità. «Con questo accordo - spiegano fonti vicine ad Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys - è stato trasformato un assetto costruito su due sistemi di difesa reciproca in una nuova piattaforma strategica di attacco e sviluppo».

L'intesa prevede un nuovo schema di governance, in base al quale entrambi i partner potranno nominare lo stesso numero di rappresentanti del board, oltre ai vertici aziendali. Di conseguenza, Mundys continuerà a nominare il ceo e il segretario del consiglio di amministrazione, mentre Acs nominerà il presidente e il cfo.

«Insieme ai nostri partner di Acs - sostiene Alessandro Benetton - abbiamo posto le basi per costruire lo sviluppo futuro di Abertis, mettendo la societa` nelle condizioni di ampliare in modo significativo il proprio perimetro e cogliendo le opportunità più interessanti presenti sul mercato».

[…] Nell'ambito dell'accordo, entrambi i partner hanno deciso di trasferire ad Abertis la quota del 56% detenuta dal gruppo Acs nell'autostrada SH288 di Houston, operazione soggetta alle corrispondenti autorizzazioni governative.

Abertis (12.500 dipendenti, presente in 15 Paesi tra Europa, Usa, America Latina e Asia, mentre in Italia gestisce le autostrade A4 Brescia-Padova e A31) è impegnata in tre progetti per un totale di 6 miliardi di dollari di investimenti. La società è alle fasi finali per la gara della principale tangenziale di Atene, la Attiki Odos, che collega la città con il Pireo.

[…] Inoltre a ottobre si aprirà una nuova gara nell'area Usa/Latam, a Puerto Rico, e Abertis parteciperà. La multinazionale spagnola investirà in Italia dopo l'uscita dei Benetton da Aspi? «Siamo qui per crescere e investire in infrastrutture - dice l'ad di Mundys, Andrea Mangoni, al suo ingresso nel board di Abertis - Qualora esistessero opportunità di investimento nel Paese saremmo pronti a farlo. In questo momento, però, non esistono […]».

