Erin McDowell per www.businessinsider.com

Jeff Bezos, il noto fondatore, AD e presidente di Amazon, ha una delle storie di maggiore successo dell’era di internet.

Però, prima di diventare la persona più ricca al mondo, Bezos proveniva da umili origini. Figlio di una madre adolescente e di un padre assente, Bezos dimostrò grandi doti già in giovane età. Dopo la laurea alla Princeton University e l’abbandono della propria carriera nella finanza, Bezos lanciò Amazon dal suo garage a Seattle.

In occasione del suo compleanno del 12 gennaio, ecco 13 cose che probabilmente non sai su Jeff Bezos.

Sua madre, Jacklyn Bezos, lo partorì quando era adolescente.

Secondo la CNBC, la Bezos, che all’epoca si chiamava Jacklyn Gise Jorgensen, era appena diciassettenne e al terzo anno di liceo quando partorì suo figlio nel 1964. All’epoca, i dirigenti del liceo le dissero che non le sarebbe stato permesso di finire lì gli studi.

Dopo che le fu concesso restare, a condizioni molto rigorose, Jacklyn Bezos si diplomò e poi divorziò dal padre biologico di Jeff, Ted Jorgensen, a meno di un anno dal matrimonio. Jeff Bezos aveva poco più di un anno. Jacklyn ha lottato per far quadrare i conti lavorando come segretaria e secondo la CNBC, a un certo punto non aveva abbastanza soldi per permettersi un telefono.

Determinata a migliorare la vita propria e del figlio, Bezos si iscrisse corsi universitari con professori che le permettevano di portare il figlio con sé. All’università incontrò Mike Bezos, che poi sposò, un immigrante cubano che diede il proprio cognome a Jeff diventandone il padre.

Il padre biologico di Bezos è stato un artista circense.

Secondo la biografia di Jeff Bezos del 2013 scritta da Brad Stone, “Vendere tutto: Jeff Bezos e l’era di Amazon“, il padre biologico dell’attuale miliardario è stato monociclista e artista circense.

Quando Stone rintracciò Jorgensen per la biografia, pare che quest’ultimo non avesse visto il figlio da decenni e non si fosse reso conto di esserne il padre biologico. Jorgensen si mise in contatto con il figlio e i due si riappacificarono, con Bezos che avrebbe detto, secondo Stone, “di non nutrire alcun rancore verso Jorgensen”. Ted Jorgensen morì il 16 marzo 2015, a 71 anni.

Bezos era interessato al funzionamento delle cose e all’ingegneria anche da piccolo.

Quando Bezos era un bambino piccolo, pare che si sentisse troppo vecchio per dormire in un lettino e fosse riuscito da solo a smontarlo con un cacciavite. Al momento di andare al liceo, Bezos aveva trasformato il garage di casa in laboratorio per le proprie invenzioni, lo scrive la Harvard Business School, citando “Grinta. Il potere della passione e della perseveranza” di Angela Duckworth.

Ha fondato la sua prima impresa quando era ancora al liceo.

Mentre era al liceo, Bezos fondò la sua primissima impresa, un campo di formazione estivo per ragazzi tra i dodici e i quattordici anni chiamato Dream Institute. Secondo Insider, Bezos e la sua fidanzata dell’epoca lavorarono entrambi al campo facendo pagare ai sei partecipanti 600 dollari a testa. Prima di avviare il campo, Bezos aveva lavorato anche da McDonald’s per un’estate.

Bezos lavorò a Wall Street nei primi anni Novanta.

Come già riferito da Insider, dopo la laurea alla Princeton University in informatica e ingegneria elettronica, Bezos lavorò per varie compagnie finanziarie a Wall Street, New York, tra cui Fitel e la società d’investimento D.E. Shaw. Bezos fece carriera diventando il più giovane vice presidente della D.E. Shaw nel 1990, ma dopo quattro anni si dimise per fondare una libreria online.

Bezos fondò Amazon nel suo garage.

La casa dove Jeff Bezos fondò Amazon. Nikki Kahn/The Washington Post/Getty Images

Dopo aver lanciato un prototipo del sito di Amazon e aver chiesto a 300 amici di fare un beta test, insieme ai primi dipendenti si mise a sviluppare nel proprio garage un software per il sito. Lo spazio era così piccolo che Bezos doveva tenere le riunioni al locale Barnes & Noble, secondo Insider. Poi, il piccolo team ampliò le proprie attività e iniziò a lavorare in un bilocale.

Anche la ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Bezos, ebbe un ruolo importante nella fondazione e nei primi anni di Amazon. In seguito al divorzio del 2019 dopo 25 anni di matrimonio, MacKenzie Bezos ricevette il 25% delle azioni di Amazon della coppia, per un valore dell’epoca di circa 38 miliardi di dollari.

jeff e mackenzie bezos 7

Jeff Bezos stava per chiamare la propria compagnia “Cadabra” invece di Amazon.

Secondo un precedente articolo di Insider, inizialmente Jeff Bezos voleva battezzare la propria compagnia con un nome dal suono più magico, ma fu sconsigliato dal farlo dal primo avvocato di Amazon, Todd Tarbert.

Tarbert spiegò che il nome “Cadabra” somigliava troppo a “cadaver”, soprattutto al telefono. Alla fine, il fondatore e futuro miliardario scelse Amazon, dal più grande fiume del mondo, dato che stava per realizzare la più gande libreria del mondo.

Bezos era su un elicottero che si schiantò nel 2003.

Mentre era bordo di un elicottero Aérospatiale Gazelle con il suo avvocato, la guida Ty Holland e il pilota Charles Bella, Bezos fu coinvolto in un grave incidente nel Texas occidentale dopo che il vento aveva fatto perdere la rotta al velivolo.

Secondo Insider, l’elicottero finì capovolto in un torrente e si riempì parzialmente d’acqua. Bella, Bezos e Holland sfuggirono tutti allo schianto con ferite lievi, mentre l’avvocata Elizabeth Korrell con la rottura di una vertebra.

“Evitate gli elicotteri se possibile”, Bezos disse a Fast Company nel 2004. “Non sono affidabili come i velivoli ad ala fissa”.

Bezos è il proprietario del Washington Post.

Bezos acquisì la società editoriale nel 2013 per 250 milioni di dollari. All’epoca, il patrimonio netto di Bezos era stimato a oltre 25 miliardi di dollari. Subito dopo l’acquisizione, le azioni di The Post Company salirono del 5,5% nelle negoziazioni fuori orario.

Secondo la CNN, sotto la proprietà di Bezos, il giornale, che era in difficoltà, ricavò profitti nel 2016, 2017 e 2018.

Il miliardario gestisce anche la sua privata azienda aerospaziale Blue Origin, da lui fondata.

La compagnia di produzione aerospaziale e di servizi di volo sub-orbitale è stata fondata nel 2000 e ha sede a Kent, Washington, che è anche lo stato di origine di Bezos.

La dichiarazione d’intenti della compagnia recita: “Blue Origin è convinta che per preservare la Terra, la nostra casa, per i nipoti dei nostri nipoti, dobbiamo andare nello spazio per sfruttare sue risorse e la sua energia illimitata”.

Bezos compare in un cameo in “Star Trek Beyond”.

Bezos interpretò un alieno nel film del 2016 e pare che abbia impressionato sul set; la stella del cinema Chris Pine che ha detto che l’AD arrivò sul set con tre limousine e accompagnato da nove guardie del corpo.

“Per anni ho implorato la Paramount, che è di proprietà di Viacom, di farmi partecipare a un film di ‘Star Trek’. Ho insistito davvero molto, e potete immaginare il povero regista che ha ricevuto la telefonata, ‘Devi far recitare Bezos nel tuo film di Star Trek'”, ha detto Bezos ai Pathfinder Awards del 2016 al Museum of Flight di Seattle. “Mi sono divertito tantissimo. Era nella lista di cose da fare”.

È diventato miliardario partendo da zero nel 1999 a 35 anni.

L’anno in cui Bezos ha fatto il suo primo ingresso nell’elenco Forbes Billionaires, la sede di Amazon si trovava nella stessa via di un banco dei pegni e di negozi di film per adulti, secondo CNBC.

Dall’inizio del nuovo millennio, il patrimonio netto di Bezos è cresciuto in modo impressionante…

Nell’agosto del 2020, Bezos è diventata la prima persona nella storia moderna ad accumulare un patrimonio di oltre 200 miliardi di dollari.

Al 12 genaio 2021, Bezos detiene un patrimonio di 181,7 miliardi di dollari, secondo Forbes, che lo rende ufficialmente la persona più ricca al mondo, anche se recentemente Elon Musk lo avrebbe superato.