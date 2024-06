BIDEN VUOLE FARE CASSA CON I SUPER-RICCHI, MA RISCHIA DI PRENDERE UNA CANTONATA – A CACCIA DI VOTI PER LA RIELEZIONE, SLEEPY JOE PROMETTE DI TROVARE 500 MILIARDI DI DOLLARI PER I PROGRAMMI SOCIALI, ATTRAVERSO UNA TASSA DEL 25% SULLE PLUSVALENZE NON REALIZZATE DEI MILIARDARI, OVVERO GLI AUMENTI DI VALORE DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SU CUI IL FISCO NON ARRIVA – MA “THE ECONOMIST” STRONCA L’IDEA: “TASSARE LE PLUSVALENZE NON REALIZZATE È COMPLESSO, SBAGLIATO E ANCHE INUTILE. E IN AMERICA POTREBBE ANCHE ESSERE INCOSTITUZIONALE…”

Estratto dell’articolo di “The Economist” - Dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

JOE BIDEN - TASSARE I RICCHI

I ricchi sono diversi dagli altri. Hanno più soldi e, nella maggior parte dei luoghi, pagano molte meno tasse. Secondo un'ampia definizione di reddito che combina i consumi e la variazione del patrimonio netto, i ricchi americani pagano solo pochi centesimi per ogni dollaro della loro fortuna.

Ultimamente, queste fortune sono aumentate, grazie all'impennata del mercato azionario. Secondo uno studio, le plusvalenze non realizzate rappresentano 6 miliardi di dollari degli 11 miliardi di dollari di ricchezza degli americani più ricchi. Dal 2023, quando la frenesia dell'intelligenza artificiale ha alimentato la domanda di CPU e di azioni di Nvidia, il fondatore del produttore di chip, Jensen Huang, ha guadagnato più di 100 miliardi di dollari. Ma fino a quando non venderà alcune delle sue azioni, tutto questo denaro è off-limits per il fisco – scrive The Economist.

TASSARE I RICCHI

I governi, che sono alle strette, vogliono mettere le mani su una fetta di queste ricchezze. L'anno prossimo l'Australia inizierà a tassare le plusvalenze non realizzate nei conti dei fondi pensione dei dipendenti con saldi superiori a 3 milioni di dollari australiani (2 milioni di dollari). Nell'ambito della sua campagna di rielezione, il presidente Joe Biden promette di trovare 500 miliardi di dollari in dieci anni per i programmi sociali, imponendo una tassa del 25% sulle plusvalenze non realizzate delle persone che, come il signor Huang e altri 10.000 americani, valgono 100 milioni di dollari o più.

Tassare le plusvalenze non realizzate è complesso e sbagliato. È anche inutile. Un fine simile potrebbe essere raggiunto con mezzi molto meno controversi.

joe biden al g7 di borgo egnazia

Le tasse dovrebbero essere semplici da amministrare e da riscuotere. Idealmente, dovrebbero anche aumentare le entrate distorcendo il meno possibile i comportamenti. La tassazione delle plusvalenze non realizzate fallisce su ognuno di questi punti. Calcolare il patrimonio netto di una persona è complicato anche solo una volta, alla sua morte, figuriamoci ogni anno.

L’Internal Revenue Service americano ha impiegato 12 anni per dare un valore al patrimonio di Michael Jackson. La Francia, la Svezia e alcuni altri Paesi europei che hanno provato a imporre tasse sul patrimonio hanno abbandonato i loro sforzi dopo aver generato molti grattacapi amministrativi ma poche entrate effettive.

In America la tassazione delle plusvalenze non realizzate potrebbe anche essere incostituzionale. La Corte Suprema sta per pronunciarsi su un caso in cui i ricorrenti sostengono che un prelievo una tantum sugli investimenti esteri nel 2017 sia illegale perché tassa le loro plusvalenze non realizzate. Anche se i giudici dovessero emettere una sentenza restrittiva che lascia intatto il principio, l'idea di Biden sarà contestata.

TASSARE I RICCHI

Cosa devono fare allora le autorità fiscali? In America potrebbero iniziare a porre fine alla regola che consente ai successori di azzerare il tempo per le plusvalenze ogni volta che qualcuno muore. Questa disposizione del codice fiscale, chiamata "step-up in basis", è stata introdotta nel 1921, cinque anni dopo le imposte di successione, che vengono calcolate sul valore di mercato dei beni alla morte del proprietario. L'obiettivo era quello di evitare una doppia imposizione. Se gli eredi pagavano l'imposta di successione su questo valore equo, non dovevano pagare anche l'imposta su eventuali ulteriori plusvalenze.

TASSARE I RICCHI

Questa logica appare inconsistente ora che i patrimoni più grandi non sono costruiti sul reddito da lavoro, che sarebbe stato tassato per tutta la vita del costruttore, ma sull'apprezzamento dei beni, che non lo era. Gli eredi che si arricchiscono grazie all'acquisto, al prestito e alla morte del loro benefattore sono quindi trattati in modo molto diverso da quelli che ereditano una fortuna accumulata grazie al reddito tassato.

L'abolizione dell'aumento della base imponibile potrebbe fruttare forse un quarto dei 500 miliardi di dollari che Biden spera di ottenere con la sua tassa patrimoniale, con un costo amministrativo di gran lunga inferiore. La tassazione dei guadagni in conto capitale alla morte produrrebbe di nuovo la stessa cifra.

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY

Potrebbe realizzare gran parte del resto chiudendo altre scappatoie, in particolare la disposizione sul "carried interest" che consente ai baroni del buyout di pagare l'imposta sui guadagni in conto capitale anziché l'imposta sul reddito (solitamente più elevata) sui profitti degli investimenti delle loro società di private equity. Puntare sulle plusvalenze non realizzate è facile da capire e quindi è una buona politica. Ma è una pessima scelta economica.

joe biden