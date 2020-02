BILL GATES HA SCOPERTO L’ACQUA CALDA - IL FONDATORE DI MICROSOFT HA COMPRATO UNA PORSCHE ELETTRICA MA HA SCOPERTO CHE “L’AUTONOMIA È UN PROBLEMA”. ANCHE IL PREZZO, MA OVVIAMENTE NON PER IL SECONDO UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO – L’INTERVISTA ALLO YOUTUBER MARQUES MKBHD: “È MOLTO COOL. È LA MIA PRIMA AUTO ELETTRICA E MI STA PIACENDO, MA SE VUOI PERCORRERE LUNGHE DISTANZE, IL PROBLEMA È LA PERVASIVITÀ DELLA RICARICA” – VIDEO

Alessio Lana per www.corriere.it

Genio indiscusso, tra i papà della rivoluzione tecnologica, anche Bill Gates si è dovuto arrendere di fronte all'evidenza. Il tycoon trasformatosi in filantropo è per un amante della tecnologia e dell'innovazione ma non è cieco ai suoi lati negativi: anche per lui l'autonomia rimane un problema.

La confessione video

La confessione arriva tramite una video intervista ad opera dello YouTuber Marques Mkbhd Brownlee. Nel filmato il fondatore di Microsoft racconta di aver acquistato una Porsche Taycan, una berlina elettrica ad altissime prestazioni (Ha 625 cavalli e brucia lo 0-100 km/h in meno di 3,5 secondi) e di esserne felice: «È molto cool. È la mia prima auto elettrica e mi sta piacendo». L'ex uomo più ricco del mondo (al momento è terzo) sottolinea che i veicoli non termici sono fondamentali per ridurre le emissioni soprattutto ora che stanno diventando sempre più popolari.

La pervasività della ricarica

Come molti di noi però anche un uomo così tecnologico è preda di quella che è stata definita l'ansia da prestazione elettrica. Il problema principale dei veicoli a elettroni, spiega Gates, è l'autonomia: «Se vuoi percorrere lunghe distanze, il problema è la pervasività della ricarica, il tempo di una ricarica rispetto a fare un pieno». Siamo pur sempre di fronte a Bill Gates e così la spiegazione si fa un po' più profonda: «La quantità di energia al minuto che entra nella vettura mentre si fa il pieno è pazzesca, la benzina ha un'alta densità energetica, trenta volte maggiore delle attuali batterie al litio».

Vale solo per i lunghi viaggi

Questo comunque vale solo per i lunghi viaggi. In media infatti noi italiani percorriamo 30 chilometri al giorno e la maggior parte si ferma a dieci. Le vetture elettriche più avanzate del momento, come la Taycan di Gates, superano i 450 chilometri di autonomia. Non a caso il papà di Windows sottolinea anche i lati positivi delle vetture a elettroni. Ci sono i benefici per l'ambiente (ammesso ovviamente che l'elettricità provenga da fonti «pulite»), i più bassi costi di esercizio, eventuali benefici fiscali e incentivi. Certo, costano di più, e questa, insieme all'autonomia, è la sfida per il futuro.

