15 lug 2022 15:21

BILL GATES IN VERSIONE SAN FRANCESCO – IL FONDATORE DI MICROSOFT HA DECISO DI TRASFERIRE 20 MILIARDI DELLA SUA RICCHEZZA ALLA FONDAZIONE CHE HA CREATO CON L’EX MOGLIE MELINDA: "HO L'OBBLIGO DI RESTITUIRE LE MIE RISORSE ALLA SOCIETÀ PER RIDURRE LA SOFFERENZA E MIGLIORARE LA VITA. E ALLA FINE USCIRÒ DALLA LISTA DELLE PERSONE PIÙ RICCHE DEL MONDO” – CERTO, CON 118 MILIARDI DI DOLLARI DI PATRIMONIO GATES NON RISCHIA DI DOVER STRINGERE LA CINGHIA…