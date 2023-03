28 mar 2023 12:33

PER BIN SALMAN LA FINANZA È UN GIOCO – IL FONDO SOVRANO DELL’ARABIA SAUDITA, PIF, HA 600 MILIARDI A DISPOSIZIONE PER INVESTIMENTI SPERICOLATI, CHE SPESSO NASCONDONO MOSSE GEOPOLITICHE COME LEVA SULLE DEBOLEZZE DELL'OCCIDENTE: CHE SARÀ MAI IL MILIARDO PERSO NEL CRAC DI CREDIT SUISSE? – LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DI SAUDI NATIONAL BANK, AMMAR AL KHUDAIRY, USATO COME CAPRONE ESPITORIO…