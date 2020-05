BISCIONE O DRAGONE? – MEDIASET HA FATTO UN ACCORDO CON HUAWEI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: IL COLOSSO CINESE FORNIRÀ APPARATI PER MIGLIORARE L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VIDEO E CONSOLIDARE LE INFRASTRUTTURE DI ARCHIVIAZIONE – EPPURE BERLUSCONI, INSIEME AGLI ALLEATI SALVINI E MELONI, HA SEMPRE ATTACCATO LA SOCIETÀ DI SHENZEN, CHE ORA CELEBRA L’AFFARE CON UN VIDEO SUL PROPRIO SITO…

1 – L'ARTICOLO SUL SITO DI HUAWEI CHE CELEBRA L'ACCORDO CON MEDIASET - https://e.huawei.com/it/videos/it/Mediaset_Video_Case_Study?utm_medium=affiliate&utm_source=Adcell&utm_campaign=deeplink&bid=211178-26134-at106140_a186044_m12_p12460_cIT&adcref=www.google.com%2F#

2 – BISCIONE CINESE. COSÌ MEDIASET SCEGLIE HUAWEI (NON DITELO A FI, SALVINI E MELONI)

Gabriele Carrer per www.formiche.net

huawei

Non mangeranno più i bambini come ai tempi di Mao Zedong, né li faranno più bollire per concimare i campi. Ma certo i cinesi rimangono una minaccia secondo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Un anno fa, a marzo del 2019, l’ex premier dichiarava: “Su Huawei c’è rischio totale: chi arriva prima nell’intelligenza artificiale, e la Cina sta facendo investimenti enormi, può diventare padrone del mondo”.

silvio berlusconi con pier silvio 1

In Cina, sottolineava ancora ai microfoni di Mattino 5 per evidenziare il rischio per l’Occidente, “chi ha il potere è padrone di tutto. Là è il governo che dice alla magistratura chi condannare. L’antitesi totale dell’Occidente”. Moniti su Huawei sono arrivati, in particolare dopo la relazione del Copasir (presieduto dal leghista Raffaele Volpi) sul 5G di dicembre anche dai suoi alleati, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

HUAWEI xi jinping con il ceo di huawei ren zhengfei

La numero uno di Fratelli d’Italia aveva spiegato che “il Copasir è stato molto chiaro sui rischi per la sicurezza nazionale che potrebbero derivare dall’ingresso delle aziende cinesi nelle attività di installazione, configurazione e mantenimento delle infrastrutture delle reti 5G”. Il leader leghista, invece, aveva commentato così l’indicazione del Comitato al governo di chiudere le porte della rete 5G italiana a Huawei e Zte.

silvio berlusconi foto di bacco (2) raffaele volpi

Non fate quindi sapere a Berlusconi, Salvini e Meloni che sarà proprio Huawei a sostenere Mediaset nella trasformazione digitale. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore: il colosso cinese fornirà alla emittente televisiva privata del nostro Paese gli apparati di storage OceanStor 9000 e OceanStore 5600 in grado di migliorare l’erogazione dei servizi video Iptv da un lato e consolidare le infrastrutture di archiviazione dedicate a tali servizi dall’altro. Si rafforza quindi una collaborazione nata 5 anni fa quando Mediaset riprogettò la rete IT per posizionarsi in maniera competitiva sul mercato dei servizi televisivi basati su protocollo internet.

huawei celebra l'accordo con mediaset 9 salvini meloni e berlusconi in conferenza stampa huawei celebra l'accordo con mediaset huawei

È lo stesso colosso a Shenzhen a celebrare l’affare — e fa bene, vista la portata del cliente — con un video sul suo sito. In quanto scelta di un’azienda privata, la decisione di Mediaset di rafforzare l’asse con Huawei è legittima. Tuttavia, non si può non notare come il principio secondo cui la sicurezza viene prima del vantaggio economico non sia stato applicato in questo caso. Tanto più che è noto come, almeno in Cina, Huawei stia cercando di guadagnare posizioni dominanti su vari mercati (a partire da quello del 5G), che garantiscono ampi margini, con l’intento di presentarsi sulle piazze occidentali con prezzi stracciati.

huawei celebra l'accordo con mediaset 3 huawei celebra l'accordo con mediaset 8 huawei celebra l'accordo con mediaset 5 huawei celebra l'accordo con mediaset 4 huawei celebra l'accordo con mediaset 6 huawei celebra l'accordo con mediaset 7 huawei celebra l'accordo con mediaset 2 huawei celebra l'accordo con mediaset 1