BISCIONE AL PAN DI SPAGNA - MEDIASET INIZIA LE GRANDI MANOVRE PER IL POLO EUROPEO DELLE TV, E COMINCIA DALLA SPAGNA: “MEDIA FOR EUROPE” HA LANCIATO UN’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO PER ACQUISIRE IL PIENO CONTROLLOD I MEDIASE ESPANA, DI CUI OGGI HA IL 55,69%. L’OPERAZIONE VALE 258 MILIONI DI EURO - DOPO LA PACE CON VIVENDI, ORA PIER SILVIO BERLUSCONI METTE NEL MIRINO ANCHE LA TEDESCA PROSIEBEN (IN CUI È SALITA AL 25% DEI DIRITTI DI VOTO)

1 - MFE LANCIA L'OPAS SU MEDIASET ESPAÑA "PIÙ RISORSE PER CRESCERE IN EUROPA"

Francesco Spini per “la Stampa”

Operazione Spagna per Mfe. La nuova Mediaset inizia le grandi manovre per avviare la costruzione del polo europeo delle tv in chiaro, al centro della strategia dell'ad Pier Silvio Berlusconi.

Il primo tassello del puzzle è Madrid, dove il gruppo, che oggi ha sede in Olanda, ha lanciato un'Opas, un'offerta pubblica di acquisto e scambio, per acquisire il pieno controllo di Mediaset España, di cui oggi ha il 55,69%. Nell'offerta debuttano le azioni di tipo A di Mfe, quelle che danno diritto a un solo voto.

Per ogni titolo spagnolo, infatti, vengono offerti 5,613 euro. Di questi la componente cash è pari a 1,86 euro. Il resto è in carta: 9 titoli di categoria A, appunto, ogni due azioni spagnole. Il premio per gli azionisti è pari al 12,1% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura e al 30,1% sulla media degli ultimi tre mesi.

L'operazione suona dunque il gong per il progetto Mfe, che coinvolge anzitutto la Germania, dove il gruppo è salito oltre il 25% di ProSiebenSat1.

«Abbiamo sempre creduto nello sviluppo europeo da un punto di vista industriale, sviluppo importante anche per la difesa dei posti di lavoro oltre che delle radici culturali dei singoli Paesi europei - commenta l'ad Pier Silvio Berlusconi -. E in un momento come questo, ogni attività che rafforza il progetto europeo e la sua identità nel processo di globalizzazione in atto è una buona notizia per il nostro futuro».

A servizio dell'operazione verranno emesse al massimo 624,4 milioni di nuove azioni (per un valore nominale di 37,4 milioni di euro) e sarà pagato un corrispettivo in contanti massimo di circa 258,1 milioni di euro.

«Dopo una lunga interruzione dovuta alle note divergenze con il socio Vivendi, oggi proponiamo di partire con la prima razionalizzazione industriale ed economico-finanziaria del nuovo gruppo - aggiunge Berlusconi -. Un'operazione che aumenterà le risorse e le dimensioni per il nostro sviluppo con l'obiettivo di ottenere un'ulteriore crescita internazionale».

Mfe assicura che «manterrà come priorità le varie identità in tutti i paesi in cui opera», nell'indipendenza dell'informazione come nella produzione dei contenuti. Un messaggio anche ai tedeschi, sempre più nella morsa del nuovo Biscione europeo.

2 - MFE (MEDIASET) SALE IN PROSIEBEN E STUDIA UNA STRATEGIA PER LA SPAGNA

Da www.primaonline.it

Inizio settimana di grande attivismo per MediaforEurope, il nuovo nome di Mediaset. La holding tv ha annunciato con una nota di aver superato attraverso acquisti sul mercato azionario la soglia del 25% dei diritti di voto di ProSiebenSat.1 Media disponibili per l’assemblea degli azionisti.

A inizio mese Mfe aveva richiesto al Bundeskartellamt di Bonn (Federal Cartel Office) l’autorizzazione a superare la soglia di partecipazione del 25% nel gruppo tv di cui attualmente è già ampiamente primo azionista e che a maggio dovrà rinnovare una parte delle componenti del supervisory board.

Strategia “allo studio” su Mediase España

Ma non è l’unica notizia. Bloomberg ha segnalato l’interesse di Mfe ad acquisire le quote di Mediaset España non ancora in suo possesso, per arrivare al controllo dell’attività spagnola e poi procedere al delisting.

A seguito dell’indiscrezione, Mfe ha fatto sapere che nelle prossime ore riunirà un Cda per decidere la sua strategia su Mediaset España. Mfe, si legge, “sta studiando, tra le altre operazioni, la sua strategia in relazione alla sua partecipazione in Mediaset España”.

Attualmente Mfe controlla il 56% di Mediaset España; l’intero business spagnolo è valutato a circa 1,57 miliardi di euro.

