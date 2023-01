BISCIONE AL PAN DI SPAGNA – MEDIASET AVVIA LA FUSIONE TRA “MEDIA FOR EUROPE” E “MEDIASET ESPANA”: IERI I DUE CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE HANNO DATO IL VIA LIBERA ALL’OPERAZIONE, CHE DOVREBBE PORTARE AL DELISTING DELLA CONTROLLATA SPAGNOLA A GIUGNO – PIER SILVIO BERLUSCONI: “PASSO AVANTI NELLA COSTRUZIONE DI UN POLO TELEVISIVO EUROPEO”. QUINDI IL PROSSIMO BOCCONE DA PAPPARE È LA TEDESCA PROSIEBENSAT

Un processo che si concluderà nel secondo trimestre; vaglio delle assemblee di Mfe e di Mediaset España presumibilmente a marzo; delisting della controllata spagnola del gruppo Mediaset verso giugno; diritto di recesso fissato a 3,2287 euro per azione come da prezzo medio di negoziazione delle azioni negli ultimi tre mesi prima dell’annuncio della fusione o possibilità di scambiare un’azione Mes per 7 azioni Mfe A che saranno quotate a Madrid al termine di tutta l’operazione.

Per Mediaset è arrivato il momento di portare a definizione la partita spagnola. Ieri l’ok definitivo da parte dei consigli di amministrazione di Mediaforeurope e Mediaset España. ora c’è un accordo. […]

«Come stabilito – dichiara il ceo di Mediaforeurope, Pier Silvio Berlusconi – procede il percorso verso la creazione di un gruppo mediatico paneuropeo. Il progetto di fusione approvato, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi economica generata dal conflitto in Ucraina, rappresenta un passo avanti nella costruzione di un polo televisivo europeo in grado di sostenere la competizione internazionale con maggiore solidità e dimensioni più adeguate».

[…] Dopo quest’ultimo miglio da percorrere per chiudere il dossier Spagna, all’orizzonte c’è il broadcaster bavarese [Prosiebensat]. […] Mfe detiene il 22,72% direttamente e il 6,29% in strumenti derivati per una quota potenziale del 29,01%. […]

