Vito Lops per www.ilsole24ore.com

Non si arresta la corsa al Bitcoin. In un mercato in preda all’euforia, nelle ultime 24 ore la criptovaluta ha segnato un nuovo massimo intraday a 52.520 dollari portando la capitalizzazione a ridosso dei 1.000 miliardi di dollari (978 miliardi per la precisione).

Dopo aver quadruplicato il suo valore nel 2020, il Bitcoin è salito di oltre il 75% in questo primo scorcio del 2021. Il flusso di notizie continua ad essere positivo e ad alimentare una sorta di fomo (fear of missing out, ovvero paura di perdersi un’occasione) internazionale.

Ieri l’ultimo assist è arrivato dal colosso del risparmio gestito numero uno al mondo, BlackRock. Il responsabile della divisione del reddito fisso Rick Rieder, in un’intervista rilasciata alla Cnbc, ha detto che il gruppo ha iniziato a «dilettarsi» (dabble, in inglese) sulla criptovaluta. «Oggi la sua volatilità è straordinaria, ma la gente sta cercando depositi di valore, asset che potrebbero apprezzarsi presupponendo che l'inflazione cresca e che i debiti aumentino, dunque abbiamo iniziato a dilettarci un po’».

Intanto il “diletto” di Elon Musk, se così può essere definito l’annuncio dell’8 febbraio in cui ha comunicato alla Securities exchange commission che Tesla ha inserito in bilancio l’equivalente di 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin, potrebbe aver portato nelle casse dell’azienda automobilistica una plusvalenza potenziale di circa 750 milioni di dollari.

In attesa dei dati ufficiali, un calcolo approssimativo - ipotizzato in base alle date in cui Musk ha iniziato a twittare su Bitcoin arrivando persino a cambiare l’intestazione del profilo con l’icona della criptovaluta - valuta un prezzo medio di ingresso di Tesla in area 37mila. Se così fosse ora l’azienda si troverebbe in pancia una plusvalenza superiore all’utile generato nel 2020 (721 milioni di dollari).

Da ieri inoltre è sbarcato sul mercato canadese il primo Etf sulle criptovalute nel Nord America (quotato sulla Borsa di Toronto il “Purpose Bitcoin Etf”). Negli Usa finora i tentativi di alcune case non hanno ricevuto il nullaosta della Sec. Attualmente risultano pendenti le richieste di VanEck e Bitwise am. Non pochi pensano che presto possa arrivare anche il turno degli Usa, soprattutto dopo che Biden ha nominato alla guida dell’autorità di controllo sui mercati Gary Gensler, che in passato ha espresso una posizione favorevole sulle criptovalute e sulla blockchain.

A dividersi la scena con il Bitcoin c’è anche Ethereum, la seconda cripto per valore di mercato: ieri ha segnato un nuovo record a 1.924 dollari. L’8 febbraio è sbarcato sul mercato Cme di Chicago il future su Ethereum. In molti ipotizzavano potesse essere l’occasione per una correzione del comparto, memori di quanto accadde a fine 2017 quando la fase “Orso” ( violenta con punte da -80%) sul settore partì proprio quando sbarcò sullo stesso mercato il primo future regolamentato sul Bitcoin. Ma per ora sta vincendo l’euforia.

