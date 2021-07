BLACKSTONE ALL’ASSALTO DI MILANO – NON SOLO VIA SOLFERINO: IL FONDO AMERICANO CHE TURBA LE NOTTI DI URBANO CAIRO È A UN PASSO DALL’ACQUISIRE ALCUNE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI PIÙ PRESTIGIOSE DI MILANO, CHE VALGONO ALL’INCIRCA UN MILIARDO - IL FONDO AVREBBE TROVATO UN’INTESA TRA IL COLOSSO A STELLE E STRISCE E I 150 SOCI DI “REALE COMPAGNIA ITALIANA”

Da “Libero quotidiano”

Il fondo americano di real estate Blackstone, che già possiede la storica sede del Corriere della Sera di via Solferino e che è attualmente in causa con Urbano Cairo e Rcs per la sua mancata cessione, sarebbe a un passo dall'acquisire alcune delle proprietà immobiliari più prestigiose di Milano, dislocate in alcuni dei quartieri più blasonati e storici della metropoli lombarda (da piazza della Repubblica, a via Verdi, passando per via Vincenzo Monti fino a Montenapoleone) adibite per lo più ad aree commerciali e a uso uffici che valgono all'incirca un miliardo.

Stando a quanto anticipato da Mf, insomma, si sarebbe trovata un'intesa tra i 150 soci di Reale Compagnia Italiana e il colosso dell'immobiliare a stelle e strisce ormai pronto a diventare il nuovo proprietario di un bel pezzo della capitale economica del Paese.

Il dossier è gestito da Goldman Sachs (advisor di Reale Compagnia Italiana) affiancata da Colliers e da Gerardo Braggiotti che sta supportando alcuni dei 150 soci della storica società fondata nel 1911 come società d'assicurazione e poi trasformatasi in gestore immobiliare ubicata in via Montenapoleone.

Per gli americani del fondo Blackstone, invece, lavorano alla "succulenta operazione" gli esperti di Mediobanca. La decisione di mettere in venditale proprietà immobiliari è partita nei mesi scorsi durante il consiglio di amministrazione di Reale Compagnia Italiana presieduta da Achille Balossi Restelli, da suo vicepresidente Giangiacomo Medici di Marignano e dall'amministratore delegato Giancarlo Scotti che, tra l'altro, è pure consigliere di Risanamento e Milano Santa Giulia e presidente di Prelios Sgr.

In questa delicata e quanto mai prestigiosa partita il colosso Blackstone ( il fondo è anche socio al 35% della Kryalos Sgr di Bottelli) è riuscito a battere la concorrenza del tandem Prelios-Dk e del gruppo Coima, guidato da Manfredi Catella. Secondo quanto risulta al quotidiano Mf l'altro big del mattore americano Hines, guidato in Italia da Mario Abbadessa si era già ritirato dall'affare. Oltre agli immobili milanesi, nel pacchetto in vendita ci sono anche la storica Galleria Subalpina di Torino, tra piazza Castello e piazza Carlo Alberto.

