9 apr 2019 13:50

BLUTEC DI TERMINI IMERESE, ABBIAMO SCHERZATO - IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA RIMESSO IN LIBERTA' PRIMA IL PRESIDENTE DI BLUTEC GINATTA ACCUSATO DI AVER DISTRATTO I FONDI PER FAR RIPARTIRE LA EX FIAT - E ADESSO HA SCARCERATO ANCHE L'AD COSIMO DI CURSI DISPONENDO LA RESTITUZIONE AI DUE DI 13 MILIONI DI EURO INDEBITAMENTE SEQUESTRATI - L RAGIONE? TERMINI IMERESE NON POTEVA INTERVENIRE, CASO MAI TOCCAVA ALLA PROCURA DI TORINO