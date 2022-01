7 gen 2022 08:18

BOLLORÉ AI GIARDINETTI - IL 69ENNE MAGNATE FRANCESE PER LA PRIMA VOLTA LASCIA INTENDERE CHE VUOLE LASCIARE IL SUO IMPERO FINANZIARIO AI QUATTRO FIGLI. LO HA SCRITTO LUI STESSO IN UN CONTRIBUTO AL LIBRO “DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L'ENTREPRISE ET DES ENTREPRENEURS”, CITANDO I SUOI GUAI GIUDIZIARI E DI SALUTE: “LA FINE DELLA MIA CARRIERA È VICINA, È NECESSARIO PASSARE IL TESTIMONE”