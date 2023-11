BOLLORÉ VA ALLA GUERRA – VIVENDI CONTINUA A MARTELLARE IL CDA DI TIM: IERI IL GENERAL COUNSEL DELLA SOCIETÀ, FREDERIC CREPIN, HA SCRITTO L’ENNESIMA LETTERA IN CUI CHIEDE CHE LA VENDITA DELLA RETE A KKR RICEVA L’OK DEL COMITATO PARTI CORRELATE E CHIEDE UN PASSAGGIO IN ASSEMBLEA ORDINARIA. ALTRIMENTI, IL COLOSSO FRANCESE SARÀ “COSTRETTO A RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA” – LA MANOVRA A TENAGLIA CON IL FONDO MERLYN, CHE HA PRESENTATO UN’OFFERTA ALTERNATIVA (STRACCIATA DAL TESORO)

Vivendi di nuovo in pressing sul cda di Tim. Il socio francese ha recapitato una lettera al board, firmata dal general counsel Frédéric Crépin, in cui chiede che la vendita della rete fissa di telecomunicazione riceva l’ok del comitato parti correlate e un passaggio in assemblea ordinaria degli azionisti.

«In mancanza, Vivendi si vedrà costretta a ricorrere all’autorità giudiziaria contro le delibere consiliari e a tenere responsabili i componenti degli organi sociali che non avranno fatto constare la loro opposizione e non avranno assolto ai propri doveri di controllo e denuncia», scrive Crépin, che chiede anche che il cda valuti il piano del fondo attivista Merlyn.

Tecnicamente, nel caso il comitato parti correlate esprimesse un giudizio negativo alla cessione di Netco, il cda […] dovrebbe convocare un’assemblea ordinaria. In questo modo si spiegherebbe la nuova strategia di Vivendi, che ha così accantonato l’idea di portare lo scontro in assemblea straordinaria.

Il board di Tim si riunirà da domani a domenica per analizzare la proposta di Kkr, che ha ottenuto un’esclusiva dopo un confronto con l’offerta alternativa presentata da Cassa Depositi e Prestiti e il fondo Macquarie. Mentre per Merlyn potrebbe esserci un’informativa. La questione è cruciale: cedere o meno la rete al fondo Usa per abbattere gli oltre 30 miliardi di debito?

Prima però il board dovrà affrontare un altro quesito: a chi spetta la decisione sull’offerta di Kkr? Al consiglio stesso, come sostengono i pareri legali chiesti dal cda, che vanno nella direzione auspicata dal ceo Pietro Labriola e da una parte del board. Oppure all’assemblea? Poiché difficilmente riuscirà a deliberare all’unanimità, è possibile che il cda propenda per una soluzione intermedia, convocando un’assemblea ordinaria per consentire ai tanti soci sinora silenti di esprimersi.

Merlyn chiede la sostituzione di Labriola con l’ex Tim Stefano Siragusa per costruire un progetto opposto a quello perseguito dall’attuale ad: tenere sotto Tim la rete e i servizi alle imprese e vendere il resto, la telefonia e Tim Brasil. […]

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per “la Stampa”

[…] in una lettera riservata inviata ieri […] la francese Vivendi, primo socio del gruppo con il 23,75% del capitale, comunica per la prima volta in via ufficiale di attendersi che il cda, prima di eventualmente accettare l'offerta di Kkr, esamini a fondo anche la proposta alternativa di Merlyn, con l'ausilio di advisor finanziari e di tecnici indipendenti.

La missiva […] è l'ultima risposta in uno scambio epistolare che Vivendi ha avviato il 30 ottobre per chiedere che l'offerta di Kkr sulla rete […] sia esaminata dal comitato parti correlate in quanto il Tesoro, attore della cordata di Kkr, è azionista di controllo di Cdp, azionista di Tim col 9,8% e presente in consiglio attraverso il suo presidente Giovanni Gorno Tempini. E chiede anche il successivo voto dell'assemblea.

Il presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha risposto […] sostenendo l'assenza di correlazione tra il ministero dell'Economia e Tim, citando una precedente decisione del consiglio del 2021 sulla base di un parere legale e sostenendo che la partecipazione del Tesoro all'operazione di Kkr sulla rete sarebbe irrilevante, poiché l'unica controparte della proposta sarebbe Kkr […].

Un'interpretazione contestata ieri dai francesi […] che ricordano la rilevanza della partecipazione del Mef alla capitale e nella governance della futura società di rete. Un'argomentazione al cui supporto chiamano anche passaggi dell'ultimo parere della Corte dei Conti, dove si parla dei poteri di monitoraggio e decisione attribuiti al Mef.

[…] Senza tali passaggi, si avverte, i francesi sono pronti a impugnare di fronte al giudice le delibere del consiglio e ad agire contro i componenti degli organi sociali che non si oppongano. Prima di andare avanti nella vendita della rete, poi, chiedono anche di verificare a fondo il piano alternativo TimValue, ingaggiando advisor e tecnici indipendenti.

