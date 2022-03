BONO 'STO BILANCIO! - FINCANTIERI CHIUDE IL 2021 CON RICAVI E PROVENTI IN CRESCITA DEL 28,3%, A 6,6 MILIARDI. L’UTILE NETTO È POSITIVO PER 22 MILIONI, MA NON VERRÀ PROPOSTA LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI - LA PROSSIMA SETTIMANA DOVREBBE ARRIVARE LA DECISIONE SUL RINNOVO, ANCHE SE IL GOVERNO PENSA DI RINVIARE LE NOMINE (PRIMA C’È DA FARE CHIAREZZA SUL COLOMBIA-GATE DI D’ALEMA)

Da “La Verità”

Il cda di Fincantieri ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Ricavi e proventi in crescita del 28,3% a 6,6 miliardi rispetto ai 5,1 del 2020. Risultato netto adjusted positivo per 92 milioni (contro i -42 milioni del 2020) e utile netto positivo per 22 milioni (contro i -245 milioni del 2020). Non verrà proposta la distribuzione di dividendi.

L'ad Giuseppe Bono ha commentato: «I risultati dimostrano la capacità e la resilienza di Fincantieri nel rispondere a una crisi, quella legata alla pandemia, che ha colpito l'azienda e i suoi clienti. In tale contesto, la società ha saputo mantenere gli ordini e tutti i suoi impegni, consegnando le navi nei tempi concordati.

La spinta inflazionistica, la scarsità delle materie prime e il conflitto in corso rendono ancora più complesso e incerto lo scenario attuale. Il momento particolarmente difficile che stiamo attraversando richiede quindi la massima coesione e determinazione di tutto il personale».

Bono, ammiraglio dei manager pubblici, si presenta con questi dati all'appuntamento della prossima settimana, quando in una riunione tra Mef, Cdp e Palazzo Chigi si deciderà se confermarlo magari con incarico da presidente con deleghe.

