BONOMI, DOVE LO METTI BONOMETTI? – TRA LE TANTE INSIDIE CHE COMPLICANO IL CAMMINO ALLA PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA DEL CAPO DI ASSOLOMBARDA C’È L’IMBARAZZANTE ALLEANZA CON IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LOMBARDA MARCO BONOMETTI, CHE NON FA MISTERO DI ESSERE APERTAMENTE FASCISTA – DAI BUSTI DI MUSSOLINI IN UFFICIO ALLA MAI CHIARITA RELAZIONE CON LA FORZISTA LARA COMI, IL 25 APRILE INVECE DI FESTEGGIARE HA RICORDATO I…

DAGONEWS

lara comi marco bonometti

Fra le tante insidie che complicano il cammino verso la corsa, che si pensava trionfale, alla Presidenza di Confindustria del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, c’è l’imbarazzante alleanza con il presidente della Confindustria Lombardia, il bresciano Marco Bonometti.

carlo bonomi vincenzo boccia 1

matteo salvini marco bonometti

Dopo la discesa in campo dell’altro bresciano, il presidente di AIB Giuseppe Pasini che, portandosi dietro alcune altre territoriali lombarde, ha spezzato il fronte a favore di Bonomi, ora il manager milanese ha forte bisogno di Bonometti per provare a ricompattare le fila e ripartire in quella cavalcata che lui sperava potesse essere solitaria e che invece si è complicata con la discesa in campo, oltre di Pasini, anche di Emanuele Orsini e Licia Mattioli.

Giuseppe Pasini IL 25 APRILE DI MARCO BONOMETTI SU FACEBOOK

Ma Bonometti è un imprenditore che non è facile portarsi dietro e soprattutto a cui non sarà facile assegnare una vice presidenza nazionale. Oltre alla mai chiarita relazione con la forzista Lara Comi, il cui presunto finanziamento alla campagna elettorale è sotto indagine della Magistratura, Bonometti non fa mistero di essere apertamente fascista.

licia mattioli

Dai busti di Mussolini in ufficio alla commemorazione della Marcia su Roma alle polemiche perché il 25 aprile invece di festeggiare su Facebook ha ricordato i fascisti uccisi dai partigiani, il capo degli imprenditori lombardi non sembra assonante con la linea di Bonomi che dice ai quattro venti di voler scendere a Roma per fare pulizia in Confindustria. A meno che non si intendano le purghe...

IL 25 APRILE DI MARCO BONOMETTI SU FACEBOOK 1 maria elena boschi , marco bonometti e francesco boccia carlo bonomi beppe sala marco bonometti sergio marchionne marco bonometti 4 lara comi marco bonometti 1 silvio berlusconi carlo bonomi marco bonometti carlo bonomi marco bonometti 1