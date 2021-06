BONSIGNORE SI NASCE - I PRODIGI DI VITO BONSIGNORE, CHE RIESCE A OTTENERE RIMBORSI MILIONARI PER STRADE MAI COSTRUITE: NELL’AGOSTO SCORSO LA SUA SOCIETÀ, LA “SARC”, È RIUSCITA A INCASSARE 36 MILIONI DALL’ANAS PER CEDERLE IL PROGETTO DELLA RAGUSA-CATANIA. E OGGI POTREBBE OTTENERE CINQUE VOLTE TANTO PER ADDOSSARE AL CONCESSIONARIO LA FARAONICA ORTE-MESTRE…

Estratto dell’articolo di Andrea Greco per "la Repubblica"

Non è da tutti farsi rimborsare progetti favolosi dallo Stato per centinaia di milioni. Specie dopo non averli saputi sostenere finanziariamente. Sarc, società fondata da Vito Bonsignore e altri soci nel 2014, ce l' ha fatta l' agosto scorso, incassando 36 milioni dall' Anas per cederle il progetto della quattro corsie a pedaggi tra Ragusa e Catania.

Oggi, se il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini vorrà, Bonsignore potrebbe ottenere cinque volte tanto, addossando al concessionario pubblico la faraonica Orte-Mestre, 10 miliardi di lavori tutti da fare ma 180 milioni da pagare, per il tentativo, a Ilia Or-Me, altra società che fa capo alla holding Mec dei Bonsignore.

C' è una leggina ad hoc, inserita nel decreto Milleproroghe 2019 e subito "sfruttata" da una delibera del Cipe un anno fa, che lo consente: e trasforma in milioni le rivendicazioni di privati costruttori che non riescono neppure ad avviare i lavori. C' è, anche, la prima linea dell' Anas che spinge: guidata dall' ad Massimo Simonini, l' ex dirigente fatto capo dal ministro M5s Danilo Toninelli e ora in scadenza con tutto il cda.

Benché prima vorrebbe rappacificarsi con Bonsignore e il progetto di cui da una decina d' anni si favoleggia, con il titolo di "A2", l' autostrada che duplichi quella del Sole sull' Alto Adriatico. Tra l' altro a pagare l' obolo sarebbe la gestione di Luigi Ferraris, neo ad di Fs: da due anni Anas è passata sotto l' egida delle Ferrovie, e anche Simonini dopo la sostituzione di Gianfranco Battisti (altra scelta dei M5s) è a rischio di conferma.

