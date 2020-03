31 mar 2020 20:21

BONUS? MALUS! – ARRIVA LA FREGATURA PER GLI AUTONOMI CHE VOGLIONO RICHIEDERE L’INDENNITÀ DA 600 EURO DA DOMANI. NELLE ISTRUZIONI SUL SITO DELL’INPS SI PARLA DI UN “ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” – ANCHE SE C’È SCRITTO CHE NON È UN “CLIC DAY” E CHE SI POTRÀ FARE DOMANDA ANCHE SUCCESSIVAMENTE, DI FATTO CHI ARRIVA PRIMA SI PRENDE I SOLDI, PERCHÉ NON CI SONO ABBASTANZA SOLDI PER TUTTI…”