iphone 12 render

Dagonews

Da www.the-sun.com

Il prossimo iPhone avrà una fotocamera con uno zoom mai visto prima. A rivelarlo è l’account twitter “PineLeaks”, che ha condiviso alcuni dettagli del melafonino che sarà annunciato domani durante l’evento “Hi, Speed”. In particolare lo zoom digitale 30x, che sarà in grado di scattare immagini nitide di oggetti molto lontani.

pineleaks indiscrezioni su iphone 12

Lucia Massaro per www.tomshw.it

La nuova generazione di iPhone 12 verrà annunciata durante l’evento di domani 13 ottobre che, per i motivi che ormai conosciamo, Apple terrà esclusivamente in diretta streaming. Gli smartphone della Mela sono ormai al centro dell’attenzione da diversi mesi e a poche ore dalla presentazione ufficiale spuntano nuove indiscrezioni su Face ID, batteria e fotocamera a opera del leaker Max Weinbach.

hi, speed evento apple 13 ottobre 2020

Partiamo dal Face ID che – secondo la fonte – diventerà più veloce ed efficiente grazie all’algoritmo definito “dynamic zoning algorithm” che renderà lo sblocco più rapido. Inoltre, il notch presente su iPhone 12 da 5,4 pollici potrebbe avere dimensioni diverse: ridotto in orizzontale, più largo in verticale. Questo per poter ospitare tutti i sensori necessari.

Weinbach afferma che tutti i modelli – che ricordiamo dovrebbero essere quattro – godrebbero di uno zoom digitale fino a 30X. Mentre iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max avrebbero a disposizione anche uno zoom ottico 3X. Inoltre, Apple avrebbe aumentato del 35% l’apertura del sensore grandangolare che dovrebbe migliorare la resa in condizioni di scarsa illuminazione. Questo stesso sensore, infine, potrebbe essere utilizzato per gli scatti macro in quanto sarebbe in grado di avvicinarsi notevolmente ai soggetti.

zoom 30x di samsung galaxy s20

L’ultima indiscrezione riguarda le batterie. Entrambi gli iPhone 12 Pro potrebbero beneficiare di un incremento della durata della batteria rispetto ai predecessori. La fonte parla di circa un’ora in più di autonomia. Discorso diverso invece per iPhone 12 Mini che – a causa delle dimensioni ridotte – metterebbe a segno risultati peggiori rispetto a iPhone 11.

lo zoom dello huawei p30 pro

Tuttavia, queste non sono informazioni ufficiali e avremo modo di scoprire i dettagli durante la presentazione di domani 13 ottobre e di testare le prestazioni dei nuovi iPhone 12 quando finalmente potremo metterci le mani su per un’analisi approfondita.

niente piu' earpods e caricatore nella confezione degli iphone iphone 12 ipotesi 3 iphone 12 ipotesi iphone 12 leak iphone 12 ipotesi 1 iphone 12 ipotesi iphone 12 leak 1 iphone 12 ipotesi 4 iphone 12. iphone 12 ipotesi 2