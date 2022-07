È IN ARRIVO LA TEMPESTA PERFETTA SULL’ITALIA: I SOVRANISTI AL GOVERNO E LE “CONDIZIONALITÀ” DELLA BCE – FUBINI SPIEGA COME FUNZIONA LO SCUDO ANTI-SPREAD: “IL VINCOLO DI BILANCIO STA TORNANDO. IN PRIMO LUOGO UN PAESE NON DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A UNA PROCEDURA PER DEFICIT ECCESSIVO. SE LA REVISIONE DELLE PENSIONI IN AUTUNNO FOSSE FATTA CON I COSTI DI ‘QUOTA 100’, ENTREREBBE IN TENSIONE LA STABILITÀ FINANZIARIA DELL’ITALIA” – “IL PARLAMENTO DEVE APPROVARE LA LEGGE DELEGA SULLA CONCORRENZA ENTRO L’ESTATE, ALTRIMENTI NON CI SARÀ TEMPO PER VOTARE I DECRETI ATTUATIVI ENTRO L’ANNO. A QUEL PUNTO IL PAESE PERDEREBBE UNA RATA DEL RECOVERY DA 19 MILIARDI…”