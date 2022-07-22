BOOM! LO SPREAD CONTINUA A CRESCERE: IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND TEDESCHI APRE IN RIALZO A 234,4 PUNTI BASE. IL RENDIMENTO ANNUO DEI TITOLI DI STATO ITALIANI RIMANE INVARIATO, AL 3,52%

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(ANSA) - Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 234,4 punti contro i 230,7 segnati in chiusura nella vigilia. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,52%.

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NESSUNO SCUDO È GRATIS – L’ECONOMISTA LUCREZIA REICHLIN ANALIZZA IL “TPI”, IL MECCANISMO DI DIFESA CONTRO GLI SPREAD VARATO DALLA BCE: “GLI INTERVENTI SARANNO FATTI SOLO VERSO PAESI SOLVIBILI CHE HANNO RISPETTATO LE REGOLE FISCALI. OGGI QUESTE SONO SOSPESE MA È PREVISTO CHE SARANNO REINTRODOTTE” – “IL FATTO CHE LE NUOVE MISURE SIANO PASSATE ALL’UNANIMITÀ COMPORTA UN MESSAGGIO POLITICO DA PARTE DEI PAESI PIÙ RIGIDI: ABBIAMO CREATO UN ‘FRAMEWORK’ PER EVITARE FALLE NELL’EURO, ORA PERÒ ACCETTATE UN PATTO, MAGARI NON RIGIDO COME IL PRECEDENTE, MA CHE COMPORTI UNA DISCIPLINA. SE POI SI DOVESSE MANIFESTARE UNA CRISI DRAMMATICA IN ITALIA CON UNA TEMPESTA FINANZIARIA…”

È IN ARRIVO LA TEMPESTA PERFETTA SULL’ITALIA: I SOVRANISTI AL GOVERNO E LE “CONDIZIONALITÀ” DELLA BCE – FUBINI SPIEGA COME FUNZIONA LO SCUDO ANTI-SPREAD: “IL VINCOLO DI BILANCIO STA TORNANDO. IN PRIMO LUOGO UN PAESE NON DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A UNA PROCEDURA PER DEFICIT ECCESSIVO. SE LA REVISIONE DELLE PENSIONI IN AUTUNNO FOSSE FATTA CON I COSTI DI ‘QUOTA 100’, ENTREREBBE IN TENSIONE LA STABILITÀ FINANZIARIA DELL’ITALIA” – “IL PARLAMENTO DEVE APPROVARE LA LEGGE DELEGA SULLA CONCORRENZA ENTRO L’ESTATE, ALTRIMENTI NON CI SARÀ TEMPO PER VOTARE I DECRETI ATTUATIVI ENTRO L’ANNO. A QUEL PUNTO IL PAESE PERDEREBBE UNA RATA DEL RECOVERY DA 19 MILIARDI…”