(ANSA) - Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 234,4 punti contro i 230,7 segnati in chiusura nella vigilia. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,52%.
BOOM! LO SPREAD CONTINUA A CRESCERE: IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND TEDESCHI APRE IN RIALZO A 234,4 PUNTI BASE. IL RENDIMENTO ANNUO DEI TITOLI DI STATO ITALIANI RIMANE INVARIATO, AL 3,52%-
(ANSA) - Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 234,4 punti contro i 230,7 segnati in chiusura nella vigilia. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,52%.
LA CRISI DI GOVERNO LASCIA A TERRA “ITA” – LA VENDITA DELLA COMPAGNIA AEREA A MSC-LUFTHANSA RISCHIA DI RIMANERE CONGELATA: IL GOVERNO ORA PUÒ DARE CORSO SOLO AD ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. IL VIA LIBERA ALLA CESSIONE DELL’EX ALITALIA IN TEORIA È UN ATTO MERAMENTE ESECUTIVO, MA NON TUTTI NE SONO CONVINTI. IL PROBLEMA È CHE RINVIARE IL DOSSIER APRIREBBE UN FRONTE CON LA COMMISSIONE EUROPEA: SAREBBE CONSIDERATO UN AIUTO DI STATO E…
NESSUNO SCUDO È GRATIS – L’ECONOMISTA LUCREZIA REICHLIN ANALIZZA IL “TPI”, IL MECCANISMO DI DIFESA CONTRO GLI SPREAD VARATO DALLA BCE: “GLI INTERVENTI SARANNO FATTI SOLO VERSO PAESI SOLVIBILI CHE HANNO RISPETTATO LE REGOLE FISCALI. OGGI QUESTE SONO SOSPESE MA È PREVISTO CHE SARANNO REINTRODOTTE” – “IL FATTO CHE LE NUOVE MISURE SIANO PASSATE ALL’UNANIMITÀ COMPORTA UN MESSAGGIO POLITICO DA PARTE DEI PAESI PIÙ RIGIDI: ABBIAMO CREATO UN ‘FRAMEWORK’ PER EVITARE FALLE NELL’EURO, ORA PERÒ ACCETTATE UN PATTO, MAGARI NON RIGIDO COME IL PRECEDENTE, MA CHE COMPORTI UNA DISCIPLINA. SE POI SI DOVESSE MANIFESTARE UNA CRISI DRAMMATICA IN ITALIA CON UNA TEMPESTA FINANZIARIA…”
È IN ARRIVO LA TEMPESTA PERFETTA SULL’ITALIA: I SOVRANISTI AL GOVERNO E LE “CONDIZIONALITÀ” DELLA BCE – FUBINI SPIEGA COME FUNZIONA LO SCUDO ANTI-SPREAD: “IL VINCOLO DI BILANCIO STA TORNANDO. IN PRIMO LUOGO UN PAESE NON DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A UNA PROCEDURA PER DEFICIT ECCESSIVO. SE LA REVISIONE DELLE PENSIONI IN AUTUNNO FOSSE FATTA CON I COSTI DI ‘QUOTA 100’, ENTREREBBE IN TENSIONE LA STABILITÀ FINANZIARIA DELL’ITALIA” – “IL PARLAMENTO DEVE APPROVARE LA LEGGE DELEGA SULLA CONCORRENZA ENTRO L’ESTATE, ALTRIMENTI NON CI SARÀ TEMPO PER VOTARE I DECRETI ATTUATIVI ENTRO L’ANNO. A QUEL PUNTO IL PAESE PERDEREBBE UNA RATA DEL RECOVERY DA 19 MILIARDI…”
DOVETE FARE UN REGALO AL VOSTRO PARTNER? NON RIUSCITE A FARVI UNA RAGIONE DELLA DISASTRATA SITUAZIONE POLITICA? ABBIAMO CIÒ CHE FA PER VOI: IL “GRATTAFIGA”! SI TRATTA DI “UN REGALO CHE COLPISCE DURO IL CUORE”, COME SI LEGGE SU "ETSY". – COSTA SOLO 10 EURO E POTETE VINCERE FINO A 3 POMPINI: ALTRO CHE LA SALARIA! VI ARRIVERANNO DELLE BUSTE CON I BIGLIETTI PRONTI DA GRATTARE. E VINCERETE…