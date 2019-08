BORSA! - L’ULTIMATUM DI LUIGINO DI MAIO A GIUSEPPE CONTE FA FRENARE PIAZZA AFFARI CHE HA PERSO LO 0,35% - TRA I PEGGIORI LE BANCHE E SOPRATTUTTO ATLANTIA, DOPO CHE IL VICEPREMIER USCENTE HA RICICCIATO LA STORIA DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI - BENE CNH INDUSTRIAL, CHE HA CAVALCATO LE VOCI DELLO SCORPORO DI IVECO

(AWE/Finanza.com) - Ultima seduta di agosto con frenata finale per Piazza Affari che comunque si consola con un bilancio più che positivo (oltre +7%) nella seconda metà del mese che ha visto il listino milanese segnalarsi come il migliore tra le maggiori Borse mondiali. Oggi a smorzare gli entusiasmi sono state le dure parole di Di Maio ("sì a proposte M5S o si va al voto subito") che hanno in parte riacceso i timori di uno scenario di elezioni anticipate, che comunque appare al momento un'opzione poco probabile. In chiusura il Ftse Mib ha ceduto lo 0,35% a quota 21.322,9 punti.

Tra i peggiori si segnalano le banche: -3,4% Banco Bpm e -2,8 Ubi Banca. Ribassi nell'ordine dell'1% per Unicredit e Intesa. Pesa il riallargamento dello spread e il ritorno del rendimento tasso del Btp sopra l'1% dopo le parole di Di Maio. Male oggi il titolo Atlantia (-2,6%) anch'esso affossato dalle parole del leader M5s. "Dobbiamo rendere giustizia alle 43 vittime della tragedia del Ponte Morandi: avevamo pronto il decreto per iniziare la revoca delle concessioni autostradali e va fatto il prima possibile". La revoca della concessione ad Autostrade era stata menzionata da Di Maio anche dopo l'incontro al Quirinale e fa parte dei punti programmatici indicati dal M5S nell'incontro odierno con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte.

Tra gli altri titoli interessante spunto rialzista per Amplifon (+1,7%), tra i miglior performer di Piazza Affari in questi primi 8 mesi del 2019. La migliore di giornata è stata Cnh Industrial (+5,1%) che ha cavalcato i rumor di possibile scorporo di Iveco. Lo scorporo della società specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus, controllata al 100%, da Cnh Industrial, potrebbe essere annunciato nel Capital Markets Day che si terrà alla Borsa di New York martedì prossimo.

