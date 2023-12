DI BOSCO E DI RIVERA – L’EX DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, ALESSANDRO RIVERA, SILURATO DAL GOVERNO DI GIORGIA MELONI (ERA STATO EMARGINATO E PARCHEGGIATO ALLA RAGIONERIA DELLO STATO), ENTRA NELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTI “BAIN CAPITAL”: SARÀ CONSULENTE SENIOR DEL SETTORE FINANZIARIO PER IL MERCATO EUROPEO DEL FONDO, CHE GESTISCE 180 MILIARDI DI DOLLARI DI ASSET – SI TRATTA SOLO DI UN RIEMPITIVO PER “COMPENSARE” L’ISOLAMENTO DI RIVERA A VIA XX SETTEMBRE

Da https://it.marketscreener.com/

ALESSANDRO RIVERA

(Reuters) - L'ex direttore generale del Tesoro italiano, Alessandro Rivera, si unirà alla società di investimenti Bain Capital come consulente senior del settore finanziario per il mercato europeo, ha dichiarato domenica a Reuters una persona con conoscenza diretta della questione. Non è stato possibile contattare immediatamente Bain Capital per un commento.

Figura chiave del Tesoro italiano, prima come capo della divisione bancaria e poi come direttore generale, Rivera è stato al posto di guida durante le principali crisi bancarie, come il salvataggio di due istituti di credito regionali da parte di Intesa Sanpaolo e il salvataggio statale del Monte dei Paschi di Siena nel 2017.

RICCARDO BARBIERI HERMITTE

Rivera ha lasciato il suo incarico di direttore generale a gennaio, dopo che il primo ministro nazionalista Giorgia Meloni lo ha sostituito con l'economista Riccardo Barbieri. Da gennaio entrerà a far parte di un fondo di private equity leader a livello mondiale con 180 miliardi di dollari di asset in gestione.

Bain Capital è un investitore in aziende italiane come il gigante dei pagamenti Nexi, il gestore di crediti inesigibili doValue e il produttore di carta Fedrigoni. (Servizio di Giuseppe Fonte)

ALESSANDRO RIVERA BAIN CAPITAL 2 Bain Capital BAIN CAPITAL BAIN CAPITAL RICCARDO BARBIERI ALESSANDRO RIVERA ALESSANDRO RIVERA