Mentre la partita delle nomine delle sue partecipate - ieri sono giunta le indicazioni su Snam e Italgas - entra nel vivo, Cassa depositi e prestiti approva il suo bilancio relativo al 2021. Crescono le risorse impegnate a beneficio di imprese, pubblica amministrazione e cooperazione internazionale: erano 21,9 miliardi nel 2020, l'anno successivo risultano pari a 23,8 miliardi di euro.

Gli investimenti attivati rappresentano ora il 2% del Pil, ossia 35 miliardi di euro, con il sostegno - è la stima - a 400 mila posti di lavoro. Insomma, come sintetizza l'ad Dario Scannapieco, «Cdp consolida il suo ruolo di istituzione al servizio della crescita del Paese».

La raccolta del risparmio postale avanza del 2,5% raggiungendo i 281,5 miliardi di euro anche in virtù di una raccolta netta positiva per più di 3 miliardi.

Sul fronte dei risultati, se gli utili consolidati possono giovarsi della spinta di Eni e salgono a 5,3 miliardi di euro contro gli 1,2 miliardi registrati nel 2020, sul fronte di Cdp Spa i profitti si fermano a 2,4 miliardi, rispetto ai 2,8 miliardi di un anno prima.

Scontano, si legge in una nota, «gli effetti dei tassi di interesse ai minimi storici, la riduzione dei proventi derivanti dalla gestione del portafoglio titoli e l'adeguamento dei valori di carico delle partecipazioni».

Tra le svalutazioni più pesanti ci sarebbe Saipem, che ha in corso un piano di salvataggio, mentre non ne sarebbe impattata la partecipazione in Tim (9,8%) che ieri è cascata in Borsa del 7% a 33,4 centesimi a seguito di un articolo del Financial Times che vede allontanarsi la possibilità dell'Opa di Kkr.

Proprio con Tim, Cdp settimana prossima dovrebbe sottoscrivere un accordo di riservatezza (Nda) sulla rete unica con Open Fiber, da trasformare in lettera di intenti (MoU) nel giro di un mese. C'è poi il capitolo nomine.

Per Snam la Cassa indica come ad, al posto di Marco Alverà, l'attuale numero uno di Hera Stefano Venier, mentre come presidente sulla poltrona di Nicola Bedin siederà Monica De Virgiliis. In Italgas invece si sceglie la linea della continuità con la conferma dell'ad Paolo Gallo mentre alla presidenza arriverà Benedetta Navarra a sostituire Alberto Dell'Acqua.

