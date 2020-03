BUTTARE CHEROSENE SUL FUOCO - CENTINAIA DI VOLI ''FANTASMA'' NEI CIELI DI TUTTO IL MONDO: TUTTA COLPA DI NORME CHE NEANCHE LA PANDEMIA HA POTUTO MODIFICARE (PER ORA) - UNA COMPAGNIA CHE NON FA PARTIRE GLI AEREI PERDE GLI SLOT, CHE HANNO VALORI MILIONARI, E DUNQUE MOLTE FANNO VIAGGIARE VOLI VUOTI PUR DI NON PERDERE I DIRITTI DI SCALO…

Adam Bienkov per https://it.businessinsider.com/

Le compagnie aeree stanno bruciando migliaia di litri di carburante per aeromobili per far volare aerei “fantasma” vuoti durante l’epidemia di coronavirus, a causa delle norme europee che costringerebbero gli operatori a cedere le loro rotte di volo se mantengono i loro aerei a terra.

coronavirus in aereo

La domanda di voli è crollata in tutto il mondo tra i timori crescenti per la pandemia di coronavirus.

Tuttavia, in base alle norme europee esistenti, le compagnie aeree che operano fuori dal continente devono continuare a gestire l’80% degli slot a loro assegnati o rischiano di perderli a vantaggio di un concorrente.

Ciò ha portato alcuni operatori a far volare aerei vuoti in entrata e in uscita dai paesi europei a costi enormi, secondo l’inglese Times.

Giovedì il segretario ai trasporti del Regno Unito Grant Shapps ha scritto al coordinatore indipendente degli aeroporti chiedendo la sospensione delle regole durante la crisi per prevenire ulteriori inutili danni ambientali ed economici.

aereo diretto a londra da napoli

“Sono particolarmente preoccupato per il fatto che, al fine di soddisfare la regola 80/20, le compagnie aeree potrebbero essere costrette a far volare aerei con fattori di carico molto bassi, o addirittura vuoti, al fine di mantenere le loro fasce orarie”, ha scritto Shapps a Airport Coordination Ltd (ACL).

“Un simile scenario non è accettabile. Non è nell’interesse del settore, dei passeggeri o dell’ambiente e deve essere evitato.”

ACL ha già sospeso la regola per i voli da e per Hong Kong e la Cina continentale. Tuttavia, le regole rimangono in vigore per tutti gli altri voli.

coronavirus aereo 1 disinfestazione aereo