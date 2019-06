“LIBRA” MONETA IN LIBERO FACEBOOK – COME FUNZIONERÀ LA MONETA DIGITALE DI ZUCKERBERG? SARÀ DAVVERO UN TERREMOTO PER LE BANCHE? – GLI ISTITUTI DI CREDITO HANNO SCHIFATO IL PROGETTO, MENTRE PAYPAL, VISA E MASTERCARD CI SI SONO BUTTATE A CAPOFITTO – I BITCOIN NON C’ENTRANO, SE NON PER L'ARCHITETTURA BLOCKCHAIN SU CUI SI BASERANNO I TRASFERIMENTI. LIBRA SARÀ STABILE PERCHÉ AGGANCIATA A UN PANIERE DI “ASSET A BASSA VOLATILITÀ” – SI POTRÀ USARE PER…