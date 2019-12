BYE BYE UBER – IL FONDATORE DELL’APP DI RIDE SHARING INCASSA 2 MILIARDI E SI DÀ AI RISTORANTI – TRAVIS KALANICK HA VENDUTO IN DUE MESI IL 90% DELLE AZIONI IN SUO POSSESSO E VUOLE DEDICARSI AL BUSINESS DEL CIBO AL DOMICILIO– MA GLI INVESTITORI SI STANNO FACENDO MOLTE DOMANDE SULL’ADDIO ALLA SUA CREATURA…

Lucio Cillis per “la Repubblica”

Travis Kalanick incassa 2,26 miliardi di euro e saluta tutti dal finestrino di Uber. L' ex numero uno e fondatore dell' azienda prodigio sbarcata in Borsa a maggio, ha spinto sull' acceleratore è ha venduto in 60 giorni il 90 per cento delle azioni in suo possesso.

Una scelta che ha scatenato molti interrogativi tra gli investitori. Per i modi, intanto, visto che il fondatore di Uber è stato alquanto lesto nel trasformare le azioni della sua creatura in dollari. Ma soprattutto sulla sua futura presenza nel board della società che a breve rinnoverà le cariche direttive.

Oggi Kalanick è concentrato sulla sua nuova creatura. E si sa, quando c' è un nuovo parto in arrivo le forze e le risorse puntano in quella direzione. La direzione è proprio quella disegnata (anche) da Uber Eats, da Deliveroo e altre app che stanno aprendo il fronte del food, del cibo a domicilio. La nuova frontiera del mangiare è l' ennesima scommessa di Travis, ovvero portare a domicilio non solamente sushi, pizza o patate fritte, ma far nascere una nuova generazione di ristoranti che molti chiamano "ghost" o "dark". Posti dove si cucina solamente. Senza insegna.

Ma con tanti soldi alle spalle