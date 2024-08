CAFFÈ DOLCISSIMO PER STARBUCKS! - DOPO LE DIMISSIONI DEL CEO LAXMAN NARASIMHAN L’AZIENDA HA REGISTRATO UN BALZO A WALL STREET DEL 20% - IL SUO POSTO E’ STATO PRESO DA BRIAN NICCOL, ATTUALMENTE ALLA GUIDA DI “CHIPOTLE”, RETE DI FAST FOOD MESSICANA - IL RIBALTONE NON È UN FULMINE A CIEL SERENO: DA QUANDO AVEVA MOLLATO IL FONDATORE, HOWARD SCHULTZ, IL TITOLO HA PERSO UN QUARTO DEL VALORE E LE VENDITE ERANO CALATE - IL RUOLO DEL FONDO ELLIOTT, INVESTITORE DI STARBUCKS CHE AVREBBE SPINTO PER….

Estratto dell’articolo di Sara Tirrito per il “Corriere della Sera”

LAXMAN NARASIMHAN SERVE IL CAFFE

Questa volta il risveglio in casa Starbucks non è arrivato con il caffè. Ieri l’azienda ha registrato un balzo in avanti di oltre 20% in Borsa dopo aver comunicato le dimissioni con effetto immediato del ceo Laxman Narasimhan, in carica dal marzo 2023, e la nomina del nuovo amministratore delegato Brian Niccol.

La decisione arriva dopo che la compagnia aveva ricevuto forti pressioni da parte del fondo Elliott, investitore attivista di Starbucks, che secondo indiscrezioni avrebbe voluto aggiungere un membro al consiglio di amministrazione per far entrare nel board Jesse Cohn, manager dell’hedge fund.

Brian Niccol

Il ribaltone non è un fulmine a ciel sereno. Dall’addio dello storico fautore del successo della catena di Seattle, Howard Schultz, lo scorso anno, il titolo aveva perso un quarto del suo valore e negli ultimi mesi aveva conosciuto ripetuti cali nelle vendite, scese del 3% al 30 giugno con stime di crescita sempre più deludenti per gli azionisti, che avevano spinto perfino l’ex ceo ad a esprimere disapprovazione con un post su LinkedIn 3 mesi fa. In questo clima è covato lentamente il desiderio di allontanare Laxman Narasimhan, che aveva preso le redini della società dopo l’uscita di scena di Schultz.

Lo sguardo allora si è gradualmente spostato verso Brian Niccol, ora presentato come l’uomo del miracolo. Malgrado siano state accelerate dalle sollecitazioni del fondo Elliott, secondo il Wall Street Journal le trattative erano in corso da maggio e hanno ricevuto il benestare dello stesso Schultz, fondatore e ora presidente emerito di Starbucks, che dopo 40 anni alla guida continua ad avere un ruolo di primo piano nei momenti critici. […]

LAXMAN NARASIMHAN

Dopo una carriera in Procter and Gamble, Taco bell e Pizza hut, Niccol è attualmente alla guida di Chipotle mexican grill’s, rete di fast food messicano che dirige dal 2018. Ieri nel comunicato diffuso per annunciarne l’arrivo, la catena di caffè ha sottolineato come dal suo ingresso in Chipotle Niccol abbia contribuito a risollevare la società raddoppiandone il giro d’affari e facendo crescere il prezzo delle azioni dell’800%. […]

CAFFE ALL OLIO DI OLIVA STARBUCKS CAFFE ALL OLIO DI OLIVA STARBUCKS sindacato starbucks 2 starbucks roastery milano a piazza cordusio 9 LAXMAN NARASIMHAN