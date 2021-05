UN CALCIO ALLA FIBRA – IL PASSAGGIO DELLE PARTITE DI SERIE A SU DAZN (E TIMVISION) SPINGERÀ FINALMENTE L’ITALIA VERSO LA FIBRA? TIM CI CREDE, TANTO CHE HA CONIATO UN NEOLOGISMO: “FTTF” (FIBER TO THE FOOTBALL) – QUELLO DEI TIFOSI È UN MERCATO DI 5 MILIONI DI UTENTI, E GUBITOSI SI ASPETTA UN NUOVO FLUSSO DI RICAVI...

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Il calcio da luglio passa dal satellite a internet e, secondo Tim, potrebbe essere proprio il motore che serviva a portare gli italiani a migrare piu' velocemente dal mobile e DSL alla fibra, tanto che il gruppo di tlc ha coniate un neologismo: "FTTF, fiber to the Football".

Dazn ha vinto i diritti per la serie A (7 partite su 10 in esclusiva piu' altre tre non in esclusiva) per il prossimo triennio e Tim sara' il partner tecnologico e distributore. Il gruppo si aspetta quindi, viene riassunto nelle slide di presentazione dei conti del primo trimestre 2021, "un nuovo flusso di ricavi; una piu' forte domanda di ultrabroadband e una spinta addizionale alla convergenza".

Ad oggi quello dei tifosi e' un mercato da circa 5 milioni di utenti, tolta una certa dose di pirateria la meta' di quelli che pagano ancora non anno l'ultrabroadband, e Tim vede quindi aprirsi nuove opportunita'. (ANSA).

