CALIFORNIA UBER ALLES – UBER E LYFT POTRANNO CONTINUARE A CONSIDERARE I LORO AUTISTI COME “NON DIPENDENTI” – LO HA STABILITO UN TRIBUNALE CALIFORNIANO CHE HA DATO RAGIONE AI DUE COLOSSI DEL “RIDE-HAILING”, CHE TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO – ASSUMERE TUTTI GLI AUTISTI SAREBBE STATA UNA MAZZATA IN UN MOMENTO IN CUI CI SONO GROSSE PERDITE PER LA PANDEMIA...

Uber e Lyft vincono in California: autisti non sono dipendenti

(California, Usa), 21 ago. (AWE/AP) - Uber e Lyft potranno continuare a considerare i loro autisti come 'non dipendenti' in California. Il Tribunale ha accolto l'appello dei due colossi del 'ride-hailing' sospendendo una sentenza che sarebbe dovuta entrare in vigore oggi e che avrebbe costretto Uber e Lyft a trattare tutti i loro conducenti come dipendenti.

Secondo le società un tale cambiamento sarebbe stato impossibile da realizzare dall'oggi al domani e avrebbe comportato oneri finanziari difficili da realizzare. Un arresto della California avrebbe inferto un duro colpo a Uber e Lyft in un momento in cui entrambi stanno ancora subendo enormi perdite mentre la pandemia ha spaventato milioni di motociclisti che non viaggiano tanto o sono preoccupati per la possibile esposizione al nuovo coronavirus. La decisione darà alle due società qualche mese in più per proteggere i loro modelli di business in un mercato essenziale.

