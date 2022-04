IL CALO DELLE AZIONI TESLA METTE A RISCHIO IL PIANO DI MUSK PER ACQUISTARE TWITTER - LE AZIONI DI TESLA SONO SCESE DEL 20% IN UNA SETTIMANA, CANCELLANDO CIRCA 125 MILIARDI DI DOLLARI DEL VALORE DELL'AZIENDA. POICHÉ L'ACCORDO CHE HA CONCLUSO DIPENDE DAL MANTENIMENTO DEL VALORE DI TESLA, UN ULTERIORE CALO LO METTERÀ IN PERICOLO - 243 MILIARDI DI DOLLARI. QUESTO È QUANTO VALE MUSK, CHE POSSIEDE IL 21% DI TESLA MA HA IMPEGNATO PIÙ DELLA METÀ DELLA SUA QUOTA COME GARANZIA DI PRESTITO, SECONDO ‘’FORBES’’

ROB BESCHIZZA https://boingboing.net/2022/04/28/tesla-stock-slide-puts-musks-twitter-deal-in-jeopardy.html

Elon Musk inaugura la fabbrica Tesla in Texas

Le azioni di Tesla sono scese del 20% in una settimana, cancellando circa 125 miliardi di dollari dal valore dell'azienda poiché il suo CEO Elon Musk ha invece lavorato al suo piano donchisciottesco per acquistare Twitter. Poiché l'accordo che ha concluso dipende dal mantenimento del valore di Tesla, un ulteriore calo lo metterà in pericolo.

243 miliardi di dollari. Questo è quanto vale Musk, che possiede il 21% di Tesla ma ha impegnato più della metà della sua quota come garanzia di prestito, secondo Forbes . Il cofondatore di PayPal è cresciuto in Sud Africa prima di frequentare l'Università della Pennsylvania come studente trasferito.

L OFFERTA DI ELON MUSK PER TWITTER

Nonostante il crollo delle azioni di Tesla martedì, Musk rimane di gran lunga la persona più ricca del mondo. Il fondatore e presidente di Amazon Jeff Bezos è quello che si avvicina di più , con un patrimonio netto di $ 166 miliardi.

"Non crediamo che questa offerta su Twitter si tradurrà in una vendita importante delle azioni Tesla di Musk", ha detto l'analista di Wedbush Dan Ives in una nota di venerdì, ipotizzando che le azioni sarebbero invece state impegnate per prestiti. "Non vediamo alcun rischio da questa situazione di Twitter che influisca sulle azioni di Tesla o sul focus di Musk".

ELON MUSK TESLA 2

L'acquisizione di Twitter da parte di Musk sembra non piacere a nessuno tranne che agli utenti di Twitter di destra, meno di tutti i lavoratori o gli investitori a seconda della stabilità e della capacità di concentrazione di Musk. Ci sono altri motivi per pensare che l'accordo sia condannato, come il continuo trolling di Musk su Twitter e l'ingenuità della sua retorica sulla libertà di parola di fronte a ostacoli inamovibili come le politiche dell'App Store di Apple e le norme sulla privacy dell'UE.

LA COPERTINA DI TIME SULL ACQUISTO DI TWITTER DA PARTE DI ELON MUSK ELON MUSK TWITTER TWITTER ELON MUSK Jack Dorsey