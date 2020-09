UN CAMION DI GUAI – SI È DIMESSO IL FONDATORE DI “NIKOLA” TREVOR MILTON - LA STARTUP DI VEICOLI ELETTRICI, DI CUI HANNO IL 7% GLI AGNELLI TRAMITE IVECO, HA PERSO IL 20% AL NASDAQ - DOPO LA QUOTAZIONE A INIZIO GIUGNO IL VALORE DI MERCATO AVEVA SUPERATO QUELLO DI FORD, POI È ARRIVATA L’ACCUSA DI FRODE DEL FONDO HINDENBURG ED È PARTITO IL RALLY AZIONARIO

Nikola, la startup di veicoli elettrici che ha recentemente collaborato con General Motors, ha comunicato che il suo fondatore Trevor Milton si è dimesso dalla carica di executive chairman con effetto immediato.

Il titolo quotato al Nasdaq accusa il colpo e crolla fino a -20% nel listino americano. negativo anche Cnh, che attraverso Iveco detiene una partecipazione del 7% nella società americana dei camion.

Milton, il volto pubblico dell’azienda che ha fondato nel 2014, è stato sostituito dal membro del consiglio Stephen Girsky, il cui titolo sarà chairman. La scossa al vertica arriva meno di due settimane dopo che la società con sede a Phoenix si è trovata nel mirino di uno scettico short seller che ha emesso un rapporto estremamente critico e le cui affermazioni sono oggetto di indagini da parte della US Securities and Exchange Commission e, secondo quanto riferito, del Dipartimento di giustizia.

«Nikola è davvero nel mio sangue e lo sarà sempre, e l'attenzione dovrebbe essere concentrata sull'azienda e sulla sua missione che cambia il mondo, non su di me», ha sostenuto Milton nella dichiarazione. «Così ho preso la difficile decisione di rivolvermi al consiglio di amministrazione e farmi da parte».

La collaborazione con General Motors

La società ha affrontato un periodo turbolento all'indomani di un rally azionario di breve durata a seguito della decisione a sorpresa di GM all'inizio di questo mese di prendere una quota di $ 2 miliardi in Nikola e produrre il suo nuovo pick-up.

La casa automobilistica con sede a Detroit ha ottenuto una posizione azionaria dell'11% senza contanti nella sua partner più piccola nel tentativo di aumentare e accelerare i propri sforzi di elettrificazione dei veicoli. Girsky, 58 anni, è un ex vicepresidente di GM che ha contribuito a far uscire la casa automobilistica dalla bancarotta.

Il rally dopo la quotazione

Le azioni di Nikola sono aumentate vertiginosamente da quando la società è stata quotata in borsa il 4 giugno in una fusione inversa con la società VectoIQ. A un certo punto, sono salite così in alto che il valore di mercato della startup ha superato quello di Ford.

Dopo il terzo giorno di negoziazioni, la quota di Milton - che possiede il 35% della società, in base alle dichiarazioni normative - valeva 9 miliardi di dollari. Il suo patrimonio netto è ora valutato 4 miliardi.

Il titolo è crollato dopo che lo short seller Hindenburg Research ha messo in dubbio la validità delle affermazioni di Nikola sulla sua tecnologia di veicoli elettrici, accusando l’azienda di essere «una frode intricata costruita su dozzine di bugie». Ciò ha attirato l'attenzione dei regolatori finanziari. Milton ha definito il rapporto di Hindenburg un «hit job» in un tweet: un attacco premeditato alla reputazione. Ha promesso in un successivo tweet di fornire una risposta dettagliata a ciò che ha detto essere «false affermazioni unilaterali». Ha anche pubblicato video su Instagram, tra cui uno carico di imprecazioni, respingendo le accuse di Hindenburg.

Mentre Nikola ha ufficialmente ribattuto il 14 settembre, alcune delle risposte della società sono state più contro argomentazioni che confutazioni.

Le accuse di Hindenburg non sono le prime. A giugno, Bloomberg aveva riferito che Milton aveva esagerato le capacità del camion di debutto dell'azienda, Nikola One, presumibilmente un veicolo a celle a combustibile mai prodotto o introdotto sul mercato. L'azienda ha negato di aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti.

L’uso dei social network

Milton, come Elon Musk, ceo di Tesla, ha fatto affidamento sui social media per promuovere la sua azienda. A febbraio, ha introdotto il camion Badger tramite un tweet, definendolo «il pickup elettrico e a idrogeno più avanzato, progettato per abbattere il Ford Raptor». L'8 giugno ha twittato che Nikola avrebbe iniziato a prendere le prenotazioni di Badger più avanti nel mese per «il più forte camion a emissioni zero». I potenziali acquirenti hanno pagato depositi fino a 5.000 dollari, senza nemmeno vedere un prototipo di un veicolo che non sarà in vendita fino al 2022.

Gli investitori a volte hanno faticato a tenere il passo dei messaggi di Milton, soprattutto considerando l'elenco in evoluzione dei progetti che Nikola sta portando avanti: grandi impianti elettrici a batteria in Europa, semilavorati alimentati a celle a combustibile negli Stati Uniti, il pick-up elettrico che sarà costruito da GM, vaghe proposte per entrare nel mercato delle auto sportive ad alte prestazioni.

Nikola ha un accordo di co-sviluppo con la tedesca Robert Bosch del 2017 per sviluppare componenti chiave come celle a combustibile, motori e batterie. Prevede di costruire un semirimorchio elettrico a batteria con Iveco di CNH Industrial NV in uno stabilimento di Ulm, in Germania, entro la fine del prossimo anno. Per il 2023 è previsto un semirimorchio a celle a combustibile che sarà costruito nello stabilimento di Nikola a Coolidge, in Arizona. GM fornirà le celle a combustibile e le batterie.

