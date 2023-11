CAPITALISMO MARCIO: PER BATTERE LA CONCORRENZA, BASTA PAGARE – AL PROCESSO DELL’ANTITRUST AMERICANA CONTRO IL MONOPOLIO DI GOOGLE: IL TESTIMONE CHIAVE DELLA DIFESA SI È LASCIATO SCAPPARE I DETTAGLI DELL’ACCORDO TRA IL MOTORE DI RICERCA E APPLE – “BIG G” CEDE ALLA SOCIETÀ DEGLI IPHONE IL 36% DEI RICAVI, PUR DI ESSERE IL MOTORE DI RICERCA PREDEFINITO SUI MELAFONINI – LA RIVELAZIONE INGUAIA, E NON POCO, GOOGLE

Estratto dell’articolo di Filippo Santelli per “la Repubblica”

Il disappunto di John Schmidtlein, avvocato di Google, dice tutto. Neanche uno squalo del foro come lui […] è riuscito a trattenere una smorfia quando il testimone – un “suo” testimone – ha rivelato il segreto industriale che nessuno doveva conoscere.

“Trentasei per cento”, si è fatto scappare Kevin Murphy, professore di economia chiamato a supportare le ragioni di Google e che invece potrebbe aver fornito all’accusa, il governo degli Stati Uniti, un’arma formidabile. Trentasei per centro: cioè il prezzo dell’accordo che Google ha stretto con Apple, comprando il privilegio di essere il motore di ricerca predefinito sugli iPhone della Mela e retrocedendole in cambio oltre un terzo dei relativi ricavi pubblicitari.

Per l’Antitrust americano è la pistola fumante, la prova che Google limita la concorrenza, assicurandosi a suon di miliardi una quantità di traffico e dati impareggiabile. Costruendo una barriera che nessun concorrente può superare.

Uno squarcio dentro il processo economico del secolo, in cui la prima sfida tra pubblica accusa e privata difesa è stata proprio sulla trasparenza, con Google che ha lottato per secretare il più possibile. Arriva all’ultima settimana di dibattimento, quando sembrava che le carte fossero già tutte sul tavolo.

E invece, in un rocambolesco autogol, va agli atti il valore dell’accordo degli accordi, quello che conduce a Google chiunque acquisti un iPhone. Nei giorni scorsi il New York Times aveva rivelato che nel 2021 erano stati retrocessi verso la Mela ben 18 miliardi di dollari.

L’infortunio del professor Murphy aggiunge il valore relativo, pure più rilevante: per comprarsi quel privilegio Google rinuncia a oltre un terzo degli incassi.

[…] La questione da dirimere è intuitiva: Google domina le ricerche online – le nostre vite – perché è il migliore motore di ricerca o perché usa il suo potere per tagliare fuori gli altri?

[…] per provare la condotta illecita il governo americano deve dimostrare vari assunti: che la ricerca e la pubblicità sono mercati ben definiti, che Google li domina, che lo fa attraverso pratiche di esclusione. Punti che la società contesta uno ad uno, per esempio dicendo che lo status “di default” […] non impedisce agli utenti di cambiare impostazioni e usare un motore alternativo. Argomento spalleggiato dalla stessa Apple, rivale di Google in molti campi ma qui interessatissima alleata.

Eppure, […]la decisione di Amit Mehta, il giudice chiamato a dirimere e, in caso di colpevolezza, rifare i connotati a Google, potrebbe essere influenzata anche dalle impressioni. E il valore del patto d’acciaio con Apple una certa impressione la fa. […]

