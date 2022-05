CARA TI COSTA LA FUGA DALLA RUSSIA - IL COLOSSO DEL PETROLIO BP CHIUDE IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO CON UNA MAXI PERDITA DA 20,4 MILIARDI DI DOLLARI DOPO LA SVALUTAZIONE DELLE SUE ATTIVITÀ IN RUSSIA - PESA SOPRATTUTTO LA DECISIONE DI CEDERE IL 19,75% DI ROSNEFT, CHE HA CAUSATO UNA POSTA NEGATIVA DI 24 MILIARDI DI DOLLARI…

(ANSA) - Bp ha chiuso il primo trimestre dell'anno con una maxi perdita di 20,4 miliardi di dollari, a fronte dell'utile di 4,7 miliardi registrato nello stesso periodo del 2021, dopo aver contabilizzato poste negative straordinarie prima delle tasse per complessivi 30,8 miliardi, di cui 25,5 miliardi riferibili alle sue attività in Russia.

In particolare il gruppo britannico dell'energia ha registrato una posta negativa prima delle tasse di 24 miliardi di dollari per effetto della decisione di cedere il 19,75% di Rosneft e di 1,5 miliardi per quella di uscire dalle altre attività con Rosneft in Russia, si legge in una nota.

