CINICO MA VERO: IL COVID È UNA BOCCATA D’OSSIGENO PER LE CASSE DELL’INPS - A CAUSA DELL’ECCESSO DI MORTALITÀ PER IL VIRUS, L’ISTITUTO HA “RISPARMIATO” 1,1 MILIARDI DI EURO. RISULTATO: FINO AL 2029 SI AVRÀ UNA SPESA MINORE PER 11,9 MILIARDI - IL 96,3% DELL’ECCESSO DI MORTALITÀ REGISTRATO NEL 2020 HA RIGUARDATO PERSONE CON ETÀ UGUALE O SUPERIORE A 65 ANNI, PER LA QUASI TOTALITÀ PENSIONATE…