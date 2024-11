CASELLO GIREVOLE – CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA, STA PENSANDO DI DARE IL BENSERVITO ALL'AD ROBERTO TOMASI, QUANDO SCADRÀ IL MANDATO IN PRIMAVERA – IN POLE PER SOSTITUIRLO IL CEO DI ENGINEERING, MAXIMO IBARRA – TOMASI HA CHIESTO UN BONUS DA 1,7 MILIONI, CHE PERÒ GLI È STATO NEGATO DAGLI AZIONISTI (CDP E I FONDI BLACKSTONE E MACQUARIE), CHE IMPUTANO AL MANAGER DI NON ESSERE RIUSCITO A SBLOCCARE IN TRE ANNI NEANCHE UN’OPERA STRATEGICA…

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

roberto tomasi autostrade per l'italia

Ieri si è svolto un cda di Aspi, che aveva all’ordine del giorno una serie di questioni di ordinaria amministrazione, ma non si è parlato della componente variabile degli stipendi del management, che è in scadenza come tutto il cda, con l’approvazione dei risultati 2024.

L’ad dell’Ex Autostrade, Roberto Tomasi, nei giorni scorsi ha chiesto un bonus da 1,7 milioni, che però gli è stato negato dagli azionisti, vale a dire dalla Cdp (51% del capitale) e dai fondi Blackstone e Macquarie (padroni del 24,5% ciascuno). Tuttavia, a quanto si apprende, nonostante la bocciatura del maxi incentivo da parte della Cassa, in questa fase non sarebbe in discussione la piena fiducia nei confronti di Tomasi e della sua squadra […]

Maximo Ibarra - Engineering

Detto questo, in vista del rinnovo dei vertici in primavera, Cdp parrebbe orientata a una discontinuità al timone. Non a caso girano già le voci sui papabili candidati, che la Cassa potrebbe iniziare a vagliare in via preventiva. In ambienti vicini a via Goito era stata valutata una candidatura di Paolo Gallo, ad di Italgas dal 2016. Tuttavia dopo la recente acquisizione da 5, 1 miliardi (debiti compresi) delle attività di 2i Rete Gas, che è attualmente al vaglio dell’Antitrust, Gallo sarà verosimilmente chiamato a portare avanti l’integrazione tra le due reti. […]

paolo gallo - italgas

Si cerca all’esterno o all’interno di Aspi un esperto di reti, ma non è escluso anche un manager con un forte background finanziario e per questo tra i nomi che circolano c’è anche l’attuale amministratore delegato di Engineering Maximo Ibarra. Di sicuro il futuro ad di Aspi dovrà anche avere il placet del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

maximo ibarra al convegno di fratelli d'italia sulla rete unica roberto tomasi ad di autostrade