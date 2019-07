IL CASO ENI-NIGERIA - DIVENTA UN GIOCO DI SPECCHI E DI CONTRADDIZIONI IL TERZO GIORNO IN TRIBUNALE DI VINCENZO ARMANNA, IMPUTATO E ACCUSATORE DI CLAUDIO DESCALZI ("MI OPPONEVO A DARE CONTRATTI A UNA SOCIETÀ, PETRO SERVICE, CHE ERA DELLA MOGLIE") - UN PROCESSO CHE RISCHIA DI DECAPITARE LA PIU' IMPORTANTE SOCIETA' DELLO STATO ITALIANO VIENE IGNORATO DA GRAN PARTE DEI GIORNALONI

Marie Madeleine Ingoba moglie di Claudio Descalzi

Luigi Ferrarella per il “Corriere della sera”

Diventa un gioco di specchi il terzo giorno in Tribunale di Vincenzo Armanna, imputato nel processo tangenti Eni in Nigeria ma anche valorizzato dai pm milanesi come accusatore nel 2014 del n.1 Eni Claudio Descalzi.

Armanna, ritrattando la ritrattazione del 2016 che ora ascrive al depistaggio chiestogli all' epoca dal capo del personale Eni Claudio Granata (che nega e lo denuncia per calunnia) e dall' ex avvocato esterno Eni Piero Amara (che conferma), in aula dice che Amara «mi fu presentato da Andrea Peruzy (della Fondazione Italanianieuropei di D' Alema) e da Paolo Quinto (consigliere di Anna Finocchiaro) dopo lo scambio di messaggi a mezzo di interviste tra Descalzi e me»: dunque dopo il 21 settembre e 7 ottobre 2014.

vincenzo armanna

Ma c' è una videoregistrazione dell' imprenditore Ezio Bigotti nel proprio studio torinese, di cui le difese e il Tribunale osservano il mancato deposito in questo specifico processo da parte del pm De Pasquale, che risponde di averlo ritenuto non importante insieme al procuratore Greco e al pm Pedio che l' aveva ricevuta dal collega romano Ielo e depositata un anno fa in un Riesame dell' ex capo legale Eni Mantovani: essa filma un incontro serale di due ore tra Armanna e Amara il 28 luglio 2014, cioè molto prima, e con una palese antecedente familiarità di affari tra i due in Nigeria e di contatti dentro Eni.

Claudio Granata

Armanna afferma anche che Eni lo trasferì nel 2009 dal Congo in Nigeria «perché mi opponevo a dare contratti a una società, Petro Service, che era della moglie di Descalzi». La storia, imbarazzante per Descalzi ed Eni che la negano, è però emersa solo 8 mesi fa: Armanna, che non ne ha mai parlato in alcun interrogatorio dal 2014, sta ora dicendo che la sapeva già 10 anni fa? «No, lo seppi poi». Da chi? «La lessi sui Panama Papers ». Che però sono del 2016 e comunque non contenevano la storia, pubblicata dal Corriere nel dicembre 2018 dopo una visita GdF in Eni.

PIERO AMARA Andrea Peruzy Giuliano Amato Massimo D Alema francesco greco1