SAPETE QUANTO CI METTONO A GUADAGNARE IL VOSTRO STIPENDIO DI UN ANNO RICCONI COME MUSK E BEZOS? SE CONSIDERATE CHE LA RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA MEDIA IN ITALIA È DI 29.601 EURO, IL CEO DI TESLA SE LI METTE IN TASCA IN 8 MINUTI – CON BEZOS NON SI PUÒ CONFRONTARE NEMMENO UN DIRIGENTE ITALIANO CHE HA UNA RAL MEDIA DI 107 MILA EURO: IL BOSS DI AMAZON LI INCASSA IN UN MINUTO – ZUCKERBERG GUADAGNA 54 MILA EURO IN QUINDICI MINUTI E TIM COOK…