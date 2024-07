CASSA DEPOSITI E RINVII – L'ASSEMBLEA DI CDP DEL 15 LUGLIO PER IL RINNOVO DEI VERTICI È DESTINATA A SLITTARE. COLPA DEL PASTICCIO SULLE “QUOTE DI GENERE”, CON I PARTITI DI MAGGIORANZA CHE NON RIESCONO A INDICARE ABBASTANZA DONNE PER IL CONSIGLIO – L'OBIETTIVO È MODIFICARE LO STATUTO PER AMPLIARE IL BOARD E RIDURRE LE QUOTE ROSA – CERTA LA CONFERMA DELL’AD SCANNAPIECO E DEL PRESIDENTE GORNO TEMPINI, LA LEGA PUNTA A DARE I POTERI DEL DG A FABIO BARCHIESI, ATTUALE DIRETTORE SVILUPPO E GOVERNANCE DI CDP EQUITY…

Estratto dell’articolo di Andrea Rinaldi per il “Corriere della Sera”

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP

La questione quote di genere complica il rinnovo di Cassa Depositi e Prestiti, tanto da non escludere che lunedì venga rinviata, per la quinta volta, l’assemblea della controllata del Tesoro. Il perché è presto detto: la composizione della lista unica, con i nomi proposti da soci Mef (83%) e fondazioni (17%), si sta confermando lunga e laboriosa.

Così come lo sarà la parte di assemblea straordinaria cui spetterà la modifica dello statuto per ampliare il board da 9 a 11 membri, a cui si aggiungono i 5 della gestione separata del risparmio postale, e così inserire 5 donne. Un cambiamento che dovrà essere ratificato sempre dall’assemblea, ma riunita in sede ordinaria, prima di eleggere il nuovo board.

DARIO SCANNAPIECO GIOVANNI GORNO TEMPINI

[...]

Oggi intanto la Lega, con il ministro Giorgetti, terrà una riunione ristretta sul tema. Se sul nome di Giovanni Gorno Tempini per la presidenza non vi sono dubbi, è probabile che le fondazioni, di concerto con il Tesoro, esprimano un’ulteriore consigliere donna nella lista unica, salendo così da tre a quattro posti. Verso la riconferma anche l’amministratore delegato, Dario Scannapieco, che ha portato gli utili del gruppo a quota 3 miliardi di euro (+23%).

fabio barchiesi

Un ulteriore elemento di novità potrebbe riguardare il ruolo del direttore generale, incarico finora ricoperto dallo stesso ad. Tra le ipotesi figura la possibilità di attribuire una parte dei poteri a Fabio Barchiesi, attuale direttore sviluppo e governance di Cdp equity e responsabile monitoraggio, implementazione del piano strategico della «Cassa».

Il manager si è occupato dei principali dossier ed è stato il raccordo tra la spa del Mef con Palazzo Chigi. Verrebbe quindi consolidato il suo ruolo in Cdp, ampliandone il perimetro operativo. Un po’ come è avvenuto con Giuseppe Lasco in Poste Italiane [...]

Nel momento in cui tutti i tasselli andranno al loro posto, Cdp con il nuovo cda e nuovi ruoli al suo interno potrebbe avviare un percorso di razionalizzazione. Ferma restando la parte di finanziamenti a territori, enti e aziende, quella dedicata agli investimenti e alle infrastrutture potrebbe finire al centro di una riflessione.

GIOVANNI GORNO TEMPINI DARIO SCANNAPIECO

Cdp Equity oggi conta 26 società al suo interno, mentre Cdp Reti annovera tra i suoi soci i cinesi di State Grid Corporation of China con il 35%. Una presenza non trascurabile per la principale azionista di Terna, Snam e Italgas, considerati i recenti sviluppi geopolitici, incluso l’esercizio del Golden Power su Pirelli e l’uscita dalla Via della Seta.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP