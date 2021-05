19 mag 2021 16:34

CASTAGNA SUL FUOCO - I NUOVI MILIARDARI INCENTIVI FISCALI PREVISTI DAL DECRETO SOSTEGNI BIS SONO UN ASSIST A UNICREDIT? LA BANCA DI ORCEL AVREBBE TRE ANNI E DOPPI INCENTIVI DA 7 MILIARDI NETTI, PER INGHIOTTIRE NON SOLO UNA PARTE DI QUEL CATORCIO DI MPS MA PURE L'OTTIMA BPM - L'AD DI BPM, GIUSEPPE CASTAGNA, STA ALLA FINESTRA ASPETTANDO LE EVENTUALI PROPOSTE DI FUSIONE BY ORCEL O DI BPER BY CIMBRI PER DAR VITA A UN "TERZO POLO".