4 feb 2020 19:12

UNA CATTIVA INFLUENZA SUGLI AFFARI - HYUNDAI E KIA SOSPENDONO ALCUNE FABBRICHE PER COLPA DEL CORONAVIRUS. E CHE C'ENTRA LA COREA DEL SUD? C'ENTRA CHE NON ARRIVANO LE COMPONENTI DALLA CINA! L'IMPATTO DELLA PARALISI CINESE SULL'ECONOMIA GLOBALE SARÀ MOLTO PIÙ PESANTE RISPETTO AI TEMPI DELLA SARS: NEL 2003 IL DRAGONE NON ERA COSÌ FONDAMENTALE PER I PROCESSI PRODUTTIVI DI TUTTI I PAESI