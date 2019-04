CAVALLI SENZA SELLA – I VESTITI DEL GRUPPO DI ROBERTO CAVALLI NON VANNO PIÙ DI MODA, L’AZIENDA È IN CONCORDATO PREVENTIVO E I FONDI HANNO STACCATO LA SPINA – L’AD GIACOMO FERRARIS STA CERCANDO UNA SOLUZIONE PER SALVARE I 270 POSTI DI LAVORO E IN MEZZO AGLI AMERICANI DI BLUESTAR SPUNTA RENZO ROSSO, CHE FIGURA TRA I CREDITORI DEL GRUPPO MA CHE INTANTO HA DICHIARATO BANCAROTTA IN AMERICA…

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Si lavora anche nella settimana di Pasqua per mettere a punto il nuovo piano industriale e salvare il gruppo Roberto Cavalli, oggi in concordato preventivo. Oltre al buon nome della griffe, ci sono da salvaguardare circa 270 posti di lavoro e rimediare agli errori che hanno portato uno dei marchi più famosi degli anni Novanta sull' orlo del fallimento.

Il fatto è che la donna " Cavalli" vestita di tessuti leopardati è passata di moda e allo stesso tempo lo stile dell' ex direttore creativo Paul Sturridge - arrivato due anni fa - avrebbe avuto bisogno di tempo e investimenti in marketing e distribuzione per prendere piede. Così, dopo un 2018 in rosso (si parla di una perdita in linea con i 33,7 milioni del 2017) il fondo Clessidra, socio di controllo, ha staccato la spina. E neppure l' ultimo assegno da 15 milioni versato è bastato a risollevare le sorti del gruppo. Così, anche per colpa di una clausola statutaria, il fondo controllato da Italmobiliare, che aveva investito sulla griffe nel 2015, ha chiuso i rubinetti.

Il 2019 è partito in salita è nessuna delle offerte raccolte a marzo dal consulente finanziario Rothschild si è tramutata in una proposta vincolante. Il che ha costretto il gruppo a avviare la procedura del concordato e lo stilista Surridge a rassegnare le dimissioni e lasciare la parte creativa in mano i suoi vice. Ora l' amministratore delegato Gian Giacomo Ferraris starebbe lavorando insieme all' americana Bluestar Alliance, che nell' operazione è assistita dallo studio legale Nctm, per trovare la miglior soluzione per garantire l' occupazione: sia nei negozi sia quella dei 244 dipendenti del quartier generale di Sesto Fiorentino.

C' è bisogno di oltre un centinaio di milioni per ristrutturare la società e avere le risorse con cui ripartire, ma c' è bisogno anche di continuità. Per questo nelle ultime ore si starebbe profilando una soluzione alternativa anche da parte della Otb di Renzo Rosso, tra i creditori del gruppo: Rosso si proporrebbe anche come socio di industriale, dato che da anni produce in esclusiva la linea "Just", che tutto sommato continua a dare risultati positivi. Qualcuno ha perfino azzardato una soluzione italo- americana tra i due pretendenti per meglio garantire l' azienda e creditori. Ma Rosso non è il tipo di imprenditore che ama stare in minoranza. E individuare una governance che tenga insieme due partner così diversi sembra complicato.

Il termine ultimo fissato dal tribunale di Milano scadrà ai primi di agosto (120 giorni dopo la richiesta del concordato inoltrata il 4 aprile), ma Ferraris vorrebbe provare a presentarsi con un nuovo piano industriale entro le prossime settimane, anche per dare avvio al piano di tagli e richiedere l' intervento della cassa integrazione. Del resto, il debito finanziario netto non è troppo pesante - ammonterebbe a circa 50 milioni - ma l' azienda ha bisogno sia di immediati investimenti sia di alleggerirsi di costi superflui.

In proposito, Bluestar Alliance - che avrebbe fiducia in Ferraris - aveva studiato la possibilità di cedere alcuni marchi alla divisione profumi di Inter Parfums Inc. (con un incasso stimato in 40 milioni), e reinvestire invece nella distribuzione di Canada e Usa. Ma non è detto che Renzo Rosso, impegnato con il rilancio della sua Diesel e degli altri marchi tra cui Marni e Martin Margiela, alla fine non sparigli il tavolo. Anche perché l' imprenditore veneto più degli americani avrebbe sinergie da mettere a frutto.

