10 set 2021 13:08

CAVOLETTI DI BRUXELLES - ORA È UFFICIALE: LA COMMISSIONE EUROPEA DÀ IL VIA LIBERA ALLA NASCITA DI “ITA”, MA CONSIDERA ILLEGALI I 900 MILIONI DI EURO CHE ALITALIA RICEVETTE NEL 2017. LA DECISIONE NON FA BEN SPERARE IN VISTA DELL’ALTRA INDAGINE, QUELLA SUGLI ULTERIORI AIUTI OTTENUTI DALLA (VECCHIA) COMPAGNIA DI BANDIERA NEL 2019 - PERCHÉ LA VESTAGER, COSÌ PRECISA QUANDO C’È DI MEZZO L’ITALIA, NON HA AVUTO NIENTE DA RIDIRE SUI MILIARDI SPESI DA FRANCIA E GERMANIA PER PARARE LE ALI A AIR FRANCE E LUFTHANSA?