CENTRAL PARK IN PROFONDO ROSSO - IL PARCO METROPOLITANO PIÙ FAMOSO AL MONDO È IN DEFICIT PER LA PRIMA VOLTA IN 40 ANNI: LA PANDEMIA HA BLOCCATO I SET CINEMATOGRAFICI, AZZERATO GLI EVENTI E FATTO CHIUDERE LE ATTIVITÀ STORICHE - IL BUCO È DI 10 MILIONI DI DOLLARI, A NEW YORK PARTE L'APPELLO PER RACCOGLIERE FONDI…

Massimo Basile per "la Repubblica"

coronavirus a new york folla a central park 9

Per la prima volta in quarant'anni Central Park è in deficit. E stavolta non c'è Spider Man a salvarlo. La pandemia ha cancellato tutti gli eventi più importanti legati al parco metropolitano più famoso al mondo, tenuto lontano le troupe cinematografiche delle saghe di Hollywood e migliaia di donatori, che hanno indirizzato gli aiuti verso altre emergenze, tra cui quella sanitaria.

ospedale a central park 12

La Central Park Conservancy, organizzazione no-profit che da quarant'anni si occupa del polmone verde di Manhattan, ha inviato una lettera ai newyorkesi e ai finanziatori per lanciare una gigantesca raccolta fondi. Servono almeno dieci milioni di dollari. «Ora più che mai - ha scritto la presidentessa e ceo, Elizabeth W. Smith - Central Park ha bisogno del vostro sostegno».

coronavirus a new york folla a central park 6

Le donazioni sono deducibili dalle tasse. Sul sito centralparknyc hanno pubblicato le quote mensili per due anni, con cifre che vanno da 33 a 111 dollari. Il 75 per cento del bilancio annuale viene coperto dalle donazioni, il resto arriva dalle tasse municipali.

MATTEO RENZI CORRE A CENTRAL PARK

Negli ultimi 11 mesi la pandemia ha provocato un duplice effetto: il ripopolamento naturale del parco e il crollo degli affari. Se con l'abbattimento dell'inquinamento, migliaia di uccelli hanno fatto nido, tra cui il bianco Gufo delle nevi, apparso per la prima volta in 130 anni, la chiusura di attività e l'annullamento di eventi ha finito per creare un buco di bilancio senza precedenti.

vista su central park

Non si girano neanche più film in quella che è considerata da sempre la location di ogni scena ambientata a New York, da Spider Man a Ghostbusters, da Hair a Colazione da Tiffany.

Dopo il declino degli Anni '60 e '70 quando passare dal parco era considerato alla stregua di un piccolo Vietnam in cui cadere vittime di stupri e rapine, con la nascita nel 1980 della Central Park Conservancy è stato avviato un piano di recupero in grande stile. Vennero investiti subito 800 milioni di dollari per lanciare luoghi di ristorazione e rifare le strade interne.

central park by melania trump

Eventi come la Maratona di New York o festival di musica e cinema come il Global Citizen e il Central Park Summer Stage hanno richiamato negli anni migliaia di persone e finanziato la manutenzione del parco. Con la pandemia è sparito tutto. Chiuse molte attività storiche, come l'iconico The Loeb Boathouse, il ristorante Art decò sul laghetto interno reso famoso dal film Harry ti presento Sally, chiusi anche i centri ricreazionali e annullato il "Winter Jam" di febbraio, specie di miniolimpiade di giochi da neve.

central park

"Sesto borgo" di Manhattan dei romanzi di Jonathan Safran Foer o universo parallelo di New York secondo Paul Auster, Central Park vive un periodo di marginalità, al punto che la notizia del primo deficit della storia non ha trovato molto spazio sui giornali.

central park

Dieci milioni non sono considerati cifra da allarme rosso a New York. Il parco ha fatto notizia più per il salvataggio di un ragazzo di 14 anni, finito dentro il laghetto ghiacciato, di fronte al Plaza. Un uomo che passava di lì si è calato nell'acqua e lo ha tirato fuori. A conferma di una delle massime più amate dai newyorkesi: «Central Park è il mio posto preferito perché non sai mai chi potrai incontrare».

central park new york central park central park snow new york poet’s walk, central park, new york, usa central park new york