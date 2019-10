CHE BOTTA DI COCA COLA: IN ITALIA VALE QUASI 1 MILIARDO EURO (UNA CIFRA PARI ALLO 0,06% DEL PIL) - LO STUDIO REALIZZATO DALLA BOCCONI: PRESENTE CON 3 SOCIETÀ, LA MULTINAZIONALE DI ATLANTA CREA NEL NOSTRO PAESE 29.573 POSTI DI LAVORO (LO 0,12% DEGLI OCCUPATI TOTALI IN ITALIA) – GLI INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

(ANSA) Coca-Cola in Italia vale quasi 1 miliardo di euro (980 milioni di euro), una cifra pari allo 0,06% del Pil. E' quanto emerga da uno studio realizzato da SDA Bocconi School of Management che evidenzia anche come negli ultimi 5 anni ossia, dal 2014 al 2018, siano stati investiti 25 milioni di euro in progetti dedicati alle comunità locali.

Presente in Italia con tre società (Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg), la multinazionale di Atlanta crea direttamente e attraverso il suo indotto nel nostro Paese 29.573 posti di lavoro (lo 0,12% degli occupati totali in Italia), con quasi 67.000 persone che dipendono - parzialmente o totalmente - dai relativi redditi di lavoro. Relativamente alla parità di genere, rispetto alla media nazionale, Coca-Cola impiega un maggior numero di donne, sia a livello di quadri (36% contro 29%) che di dirigenti (40% a fronte del 15%).

