CHE CI FACCIAMO CON QUEL CATORCIO DI MPS? - IL DG DEL TESORO ALESSANDRO RIVERA IN AUDIZIONE IN PARLAMENTO: “L’ITALIA HA GIÀ UNA BANCA NAZIONALE DI PROMOZIONE CHE È CDP. SIAMO VINCOLATI A USCIRE E LA PRIVATIZZAZIONE È UN PUNTO D’ARRIVO NECESSARIO” - “NON CI SONO DISCUSSIONI PER UN CAMBIO DELL’AD” - “C’È UN CAUTO OTTIMISMO SULLE NEGOZIAZIONI CON L’UE PER OTTENERE UNA PROROGA, MA LA MODIFICA DEGLI IMPEGNI RICHIEDERÀ ULTERIORI MISURE COMPENSATIVE” (AHIA…)

ALESSANDRO RIVERA

MPS: RIVERA, NESSUNA DISCUSSIONE PER CAMBIO AD

(ANSA) - "Non mi risulta che ci siano discussioni in corso di questo tipo". Lo ha detto il dg del Mef, Alessandro Rivera, rispendo a una domanda del senatore Andrea De Bertoldi, sulla possibile sostituzione del cda di Mps e dell'ad Guido Bastianini. "Bisognerebbe chiedere ai giornalisti che riportano queste notizie che non ci constano", ha detto Rivera.

MPS: RIVERA, BANCA PUBBLICA? DOBBIAMO USCIRE, C'È GIÀ CDP

(ANSA) - "Qualunque ipotesi su cui si può ragionare deve contemplare che lo Stato non sia nel capitale della banca per le ragioni già espresse nel mio intervento. Siamo nella banca in virtù di un aiuto di stato che deve essere temporaneo, siamo vincolati ad uscire".

monte dei paschi di siena

Lo ha detto il dg del Tesoro, Alessandro Rivera, in audizione di fronte alle commissioni Finanze di Camera e Senato, rispondendo ai parlamentari che chiedevano se per Mps non potesse ipotizzarsi un futuro da banca pubblica.

"Definiremo un nuovo vincolo" con la Ue e "faremo percorso di rafforzamento" che forse "ci darà una posizione più solida per uscire dalla banca". "L'Italia - ha ricordato - ha già una banca nazionale di promozione che è la Cdp, quindi il soggetto che si cura di essere attivo e presente nel settore del credito perseguendo finalità di interesse pubblico con finalità di lungo termine esiste già".

ALESSANDRO RIVERA

MPS: RIVERA, NON RAGGIUTI TARGET TAGLIO COSTI CHIESTI DA UE

(ANSA) - Mps non ha "ottenuto il pieno raggiungimento degli obiettivi" di riduzione dei costi concordati con la Ue con il piano di ristrutturazione del 2017. Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, in audizione di fronte alle commissioni Finanze di Camera e Senato.

Mps, ha detto Rivera, ha "progressivamente ridotto" il numero dei dipendenti verso l'obiettivo fissato dalla Commissione Ue per il 2021, pari a 20.065 unità, "subendo tuttavia un rallentamento negli ultimi due anni" a causa di una "redditività sotto le attese che ha reso disponibili minori risorse per sostenere i costi di riduzione del personale" mentre "la pandemia ha ulteriormente aggravato questo scenario". "attualmente il numero dei dipendenti della banca è superiore a 21 mila unità".

MPS: RIVERA, PRIVATIZZAZIONE PUNTO D'ARRIVO NECESSARIO

GUIDO BASTIANINI

(ANSA) - Il governo italiano ha avviato con la Commissione Europea le interlocuzioni necessarie ad "ottenere una proroga che sia di durata adeguata e in questo momento non quantificabile". Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, in audizione di fronte alle commissioni Finanze di Camera e Senato. "A prescindere dalla tempistica della soluzione la privatizzazione costituisce un punto d'arrivo necessario", ha aggiunto.

MPS: RIVERA, MEF GARANTIRÀ EFFICIENZA E SOLIDITÀ

(ANSA) - Il Mef "continuerà a garantire che la banca sia gestita in modo efficiente e che rimanga patrimonialmente solida. Le strategie rimangono incentrate sulla valorizzazione della partecipazione statale, la salvaguardia del valore storico della banca e dei suoi livelli occupazionali e sull'ulteriore rafforzamento del sistema bancario italiano". Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, in audizione di fronte alle commissioni Finanze di Camera e Senato su Mps.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA MPS

MPS: RIVERA, SERVIRÀ NUOVO PIANO ALL'ALTEZZA IMPEGNI UE

(ANSA)- "La modifica degli impegni" con la Commissione Ue "richiederà ulteriori misure compensative a carico della banca", che "dovranno essere concordate con la Commissione Ue dal Governo, facendo affidamento sull'indispensabile supporto della banca che dovrà definire un nuovo piano che sia all'altezza di questo traguardo, tenendo conto sia delle note positive che si riscontrano nell'evoluzione dello scenario macroeconomico sia delle incertezze e dei rischi che tuttora caratterizzano il medesimo". Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, in audizione di fronte alle commissioni Finanze di Camera e Senato.

MPS: RIVERA, AUMENTO CON OPERAZIONE CHE CONVINCA IL MERCATO

alessandro rivera

(ANSA) - Per Mps "si renderà necessario procedere a un rafforzamento della struttura patrimoniale della banca mediante un'operazione che sappia convincere il mercato, sulla base di un piano solido e credibile che dimostri che la banca saprà cogliere le opportunità che deriveranno dalla revisioni degli impegni" con la Ue "e risponda in modo rassicurante ai risultati degli stress test" pubblicati a luglio dall'Eba. Il Mef "è pronto a sostenere l'iniziativa e fare la propria parte di azionista di controllo". Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, in audizione di fronte alle commissioni Finanze di Camera e Senato su Mps.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

MPS: RIVERA, CAUTO OTTIMISMO IN INTERLOCUZIONI CON UE

(ANSA) - Il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, esprime "cauto ottimismo" sulle negoziazioni avviate con la Ue per ottenere una proroga dei termini per la dismissione della quota del Mef in Mps. "Il Ministero ha dato prova di aver fatto tutto il possibile per procedere alla dismissione della partecipazione", ha detto in audizione di fronte alle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

ALESSANDRO RIVERA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ALESSANDRO RIVERA