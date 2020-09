CHE COLPACCIO! - MICROSOFT ANNUNCIA L'ACQUISTO, PER 7,5 MILIARDI DI DOLLARI, DI "ZENIMAX MEDIA", COLOSSO DEI VIDEOGIOCHI E AZIENDA MADRE DI "BETHESDA SOFTWORKS" - GRAZIE ALL'OPERAZIONE, GLI STUDI CREATIVI DI MICROSOFT PASSERANNO A 23 (DAI 15 ATTUALI) MENTRE I FRANCHISE DI BETHESDA VERRANNO AGGIUNTI AL CATALOGO DI XBOX GAME PASS...

MICROSOFT ZENIMAX MEDIA

(ANSA) - Microsoft ha annunciato l'acquisto di ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softworks, per 7,5 miliardi di dollari. Grazie all'operazione, gli studi creativi di Microsoft passeranno a 23 dai 15 attuali, mentre i franchise iconici di Bethesda verranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass. Bethesda, che è uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi per computer e console a livello mondiale, porterà in Xbox un "imponente portfolio di giochi, tecnologie e talenti" dice il comunicato di Microsoft.