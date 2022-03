CHE FAI, RUBLI? - LA DECISIONE DI PUTIN DI IMPORRE LA VALUTA RUSSA PER GLI ACQUISTI DI GAS FA IMPENNARE IL PREZZO DEL METANO IN EUROPA: +27% - IL CONSIGLIERE ECONOMICO DI DRAGHI, FRANCESCO GIAVAZZI: “NON DOVREMMO PAGARE IN RUBLI, SAREBBE UN MODO PER AGGIRARE LE SANZIONI, PENSO CHE CONTINUEREMO A PAGARE IN EURO, MA LO STOP ALL'IMPORT È UN'IPOTESI DA VALUTARE” - IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, IGNAZIO VISCO: “LE INDUSTRIE NON POSSONO SOPRAVVIVERE CON QUESTO PREZZI”

Gas: prezzo in Europa sale del 34% dopo Putin,poi ritraccia

(ANSA) - Il prezzo del gas in Europa registra un balzo del 34% per poi ritracciare a 125 euro (+27%) al Mwh, dopo la decisione di Vladimir Putin che ha annunciato il pagamento delle forniture solamente in rubli e non più in euro e dollaro per i Paesi ritenuti 'ostili'. A Londra il prezzo sale a 298 penny al Mmbtu.

Energia: Draghi, richiesta rubli fa salire prezzo gas

(ANSA) - "Dopo i picchi raggiunti due settimane fa, i prezzi del gas e dell'energia elettrica sono scesi nuovamente.

Il prezzo spot del gas sul mercato europeo - questa è purtroppo una notizia vecchia - è dimezzato rispetto alle punte di circa 200€/MWh raggiunte l'8 marzo". Ma "la richiesta di effettuare i pagamenti in rubli invece che in dollari o in euro, ha portato di nuovo il prezzo del gas a salire di circa 15 euro/MWh". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del consiglio europeo.

Giavazzi, non dovremmo pagare in rubli il gas russo

(ANSA) - Sulla richiesta, lanciata oggi dal presidente russo Vladimir Putin, di pagare le importazioni di gas russo in rubli, il Governo non ha preso alcuna decisione ma "ma mia opinione è pagare in euro, farsi pagare in rubli sarebbe un modo per aggirare le sanzioni, quindi penso che continueremo a pagare in euro". Lo ha detto l'economista Francesco Giavazzi, consigliere economico del premier Draghi, parlando ad un forum della Bloomberg

Giavazzi, stop a import gas russo è ipotesi da valutare

(ANSA) - "Andiamo verso i due mesi 'migliori' dell'anno, aprile e maggio, quando l'Italia ha abbastanza energica idroelettrica e rinnovabile per ridurre a zero l'import di gas dalla Russia. Naturalmente se lo facessimo smetteremmo di riempire gli stoccaggi necessari per l'inverno. E' un problema politico delicato, ma è il miglior momento dell'anno e dunque penso che è ciò che dovremmo valutare".

Lo ha detto Francesco Giavazzi, Consigliere economico di Palazzo Chigi, durante un forum della Bloomberg riferendosi alla posizione dell'Italia cui l'Ucraina chiede di 'staccarsi' dal gas russo: "se fossimo in grado di interrompere i consumi di gas (importato dalla Russia, ndr) immediatamente sarebbe più facile - ha detto Giavazzi - ma almeno li stiamo riducendo rapidamente".

Gas:Von der Leyen,Ue usi proprio peso per acquisti insieme

(ANSA) - Contro "prezzi elevati e volatili del gas", noi "proponiamo degli appalti comuni e delle regole più rigide per lo stoccaggio, perché invece di fare concorrenza l'uno con l'altro portando i prezzi verso l'alto, dobbiamo usare il nostro peso e cominciare ad acquistare gas insieme. Come europei, non come 27 paesi membri diversi. Inoltre dovremmo utilizzare le nostre possibilità di stoccaggio in alcuni paesi membri per garantire le forniture ovunque nell'Unione". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Pe.

Energia: Giorgetti, domani battaglia sul prezzo massimo

(ANSA) - "Il prezzo dell'energia non è uguale in tutto il mondo, oggi costa dieci volte più in Italia che negli Stati Uniti e anche all'interno dell'Europa non è uguale in ogni paese. Ed è questa la discussione che ci sarà soprattutto domani, la battaglia che ci sarà soprattutto domani per stabilire il prezzo massimo dell'energia. Perché se il costo dell'energia è diverso in ogni paese, la competitività è diversa in ogni Paese". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, parlando del prossimo Consiglio europeo all'evento di PwC "La crisi ucraina - I riflessi sull'economia italiana".

Gas: Visco, con questi prezzi imprese non sopravvivono

(ANSA) - "Con i prezzi del gas saliti 10 volte in due anni c'è un grande stress sui consumatori e sulle industrie che non possono sopravvivere con questi prezzi". E' l'allarme lanciato dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco al forum di Bloomberg sull'economia italiana. Visco ha sottolineato come per rispondere a questa difficoltà "non è responsabilità delle politiche monetarie". Importante invece è stata la "forte coordinazione di risposta all'invasione russa dell'Ucraina". "E' questo - ha sottolineato - l'unico modo di rispondere a questo shock terribile".

