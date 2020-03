CHE FARÀ ARCURI UNA VOLTA FINITA LA PANDEMIA? – L’EX COMPAGNO DI MYRTA MERLINO HA ACCETTATO SUBITO L'INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO, MA CON UNA CONDIZIONE: AVERE UNA POSIZIONE ASSICURATA DOPO – È AL VERTICE DI INVITALIA DAL 2007, MA DA TEMPO VUOLE FARE ALTRO. HA MESSO GLI OCCHI SU LEONARDO E SOPRATTUTTO SU CDP, DOVE TRA UN ANNO SCADRÀ IL MANDATO DI FABRIZIO PALERMO...

Da www.lettera43.it

GIUSEPPE CONTE

C’è un risvolto futuro tutto da scoprire dietro la nomina di Domenico Arcuri quale commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Quando il premier Giuseppe Conte glielo ha proposto, confidando anche e soprattutto sul rapporto di amicizia che esiste tra i due, l’attuale amministratore delegato di Invitalia gli ha subito risposto che avrebbe accettato molto volentieri, ma ponendo però una condizione: avere assicurata una nuova posizione una volta terminato quell’incarico.

domenico arcuri

Non fosse altro perché il manager è al vertice dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa dal 2007, e pur avendo da pochi mesi ottenuto il rinnovo di un mandato triennale, è da tempo che avrebbe voglia di fare altro. Non è un mistero, tra l’altro, che abbia posato gli occhi sulla poltrona di amministratore delegato di Leonardo, oggi occupata da Alessandro Profumo e che in tal senso abbia avuto contatti con diversi interlocutori politici e istituzionali, a cominciare proprio da Conte. Per questo tutti hanno pensato che nel curriculum di Arcuri sarebbe entrata quella carica dopo l’impegno come commissario straordinario.

luigi di maio domenico arcuri fabrizio palermo

Ma il tempo gli gioca contro: per quanto ci sia un rinvio lungo dell’assemblea degli azionisti dell’ex Finmeccanica (luglio) con deposito 25 giorni prima (giugno), il suo delicato incarico non potrà certo terminare prima o, peggio, essere interrotto. Per questo la richiesta di Arcuri a Conte è stata un’altra: Cdp. Tra un anno scadrà il mandato di Fabrizio Palermo e per quel momento avere l’impegno del premier – che sicuramente l’emergenza inchioderà alla poltrona di palazzo Chigi – di assicurargli la posizione di amministratore delegato della Cassa, è una garanzia. I due si sono stretti la mano: affare fatto. Anche se in un contesto stravolto dall’epidemia, e dal quale il sistema economico e industriale del Paese uscirà completamente ridisegnato, quella del premier rischia di essere una promessa scritta sull’acqua.

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE giuseppe conte diventa teen idol sui social fabrizio palermo foto di bacco (4) Domenico Arcuri giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte domenico arcuri 3 CLAUDIO TESAURO INVITALIA CON DOMENICO ARCURI domenico arcuri 1