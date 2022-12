E CHE GAS! – CON L’ARRIVO DEL FREDDO, LE BOLLETTE DEL GAS DIVENTANO PIU’ SALATE. A CAUSA DELL'AUMENTO DELLA DOMANDA, A NOVEMBRE LE TARIFFE SONO SALITE DEL 13,7% PER IL MERCATO REGOLATO – LA SPESA PER FAMIGLIA ARRIVA A 145 EURO AL MESE IN MEDIA – UN RINCARO CHE METTE FINE ALLA TREGUA SUL CARO ENERGIA, DOPO LA FRENATA DI OTTOBRE, QUANDO SI ERA REGISTRATO UN -12,9%...

Con l'arrivo della stagione fredda, tornano a crescere le bollette del gas. Nel mese di novembre - a causa dell'aumento della domanda - le tariffe saliranno del 13,7%. Un rincaro che mette fino alla tregua sul caro energia, dopo la frenata del mese di ottobre quando le bollette erano scese del 12,9%.

Lo ha comunicato l'Arera (l'ex Autorità per l'energia), deputata per legge ad aggiornare le tariffe del gas una volta al mese. Il provvedimento riguarda tutti gli utenti rimasto sul mercato regolato: si tratta del 45% circa delle famiglie italiane che, in pratica, non hanno mai cambiato fornitore da quando è stato liberalizzato il settore.

Ma, in realtà, riguarda molti più utenti, perché con la scadenza delle offerte sottoscritte da chi è passato al libero mercato, già da qualche mese l'aggiornamento dell'Authority è diventato il punto di riferimento per una platea molto più ampia di consumatori. […]

L'aumento rispetto al mese scorso è principalmente dovuto a quanto accaduto sui mercato all'ingrosso del gas: in previsione della stagione fredda i prezzi della materia prima sono saliti a partire dalla metà di novembre, ribaltandosi sui costi a carico dei consumatori. Ricordiamo che da ottobre, l'Authority non si basa più sulle quotazioni dell'indice Ttf di Amsterdam, ma sul Psv: si tratta del Punto di scambio virtuale che fa riferimento al mercato all'ingrosso in Italia. […]

